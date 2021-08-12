О проблемах в армии теперь можно сообщать через мобильное приложение

Общество
Главное управление военной полиции Вооруженных cил Казахстана разработало сайт askeri-senim.kz с мобильным приложением для приема информации от граждан о происшествиях в армии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Как отмечается, пользователи могут отправлять напрямую в органы военной полиции сообщения в электронном формате о любом совершенном или готовящемся правонарушении независимо от места и времени их совершения, подследственности, а также полноты сообщаемых сведений.

К сайту прилагается синхронизированное мобильное приложение. Оно устанавливается и работает на всех устройствах Android и IOS. Скачать приложение можно на сайте askeri-senim.kz.



В Главном управлении военной полиции пояснили, что проект «Әскери сенім» разработан в целях внедрения новых источников информации для обеспечения правопорядка в армии, автоматизации процесса приема, учета и контроля сообщений, повышения качества и оперативности реагирования на факты совершения правонарушений и их предупреждение.

В личном кабинете пользователь имеет возможность конфиденциально вести переписку с назначенным ответственным должностным лицом, отслеживать статусы и ответы. Актуальные данные об изменении статуса обращения, назначении ответственного должностного лица и его ответах приходят на электронную почту. Для удобства пользователей в личном кабинете можно осуществлять поиск и фильтр диалогов.

