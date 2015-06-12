О проблемах жертв торговли людьми рассказала директор центра временного проживания

Происшествия
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Ксения Воронина


Основная проблема, из-за которой люди становятся жертвами торговли людьми, – это отсутствие документов, социальная уязвимость и боязнь огласки. Об этом сообщила директор ЧУ "Центр временного проживания жертв торговли людьми "Комек" Анна Рыль в ходе расширенного заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященного обсуждению деятельности Министерства внутренних дел РК в сфере противодействия торговле людьми в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В этой связи глава центра высказала некоторые предложения, которые могли бы помочь в решении вышеобозначенных проблем.

"Во-первых, я предлагаю провести легализацию людей, которые на данный момент не документированы. Существует большое количество людей, которые живут еще с советскими паспортами, не имеют прописки, при том, что у них уже есть свои дети, которые не учились в школе, и уже рожают третье поколение незадокументированных людей. Эта прослойка происходит из-за отсутствия прописки. То есть, нужна кампания по легализации таких людей государственными органами", – сказала Анна Рыль.

Также предложено провести обучение следователей по вопросам ведения уголовных дел, связанных с вопросами торговли людьми для повышения эффективности их работы: "Проводится обучение отделов с организованной преступностью, административной полицией, а следователи постоянно выпадают и это приводит к тому, что количество уголовных дел достаточно низкое".

Кроме того, глава центра предлагает отменить уголовное преследование за нелегальное пересечение границы для мигрантов, попавших в трудовое рабство до принятия закона о нелегальной миграции, и помочь им легализоваться. А также предоставить больше прав легально трудящимся мигрантам в области налогового законодательства.

"Третий момент связан с мигрантами, которые заехали сюда нелегально некоторое время назад. Сейчас принят закон "О миграции". За нелегальное пересечение границы введено наказание год уголовного срока. Из-за этого они бояться заявлять в полицию. Поэтому необходимо просмотреть определенную процедуру, которая разрешила бы мигрантам легализоваться и, соответственно, официально заявлять о случаях, в которых они являются жертвами торговли людьми. Кроме того, сейчас введено в миграционном законодательстве разрешение частным лицам принимать на работу мигрантов. Но есть один момент: мигрант зависит от работодателя, так как только он имеет право регистрироватьработника в миграционной полиции. Я думаю, что необходимо внести изменения предусматривающие разрешение мигрантам самостоятельно оплачивать налоги, работать и сдавать документы", – заключила Анна Рыль.

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