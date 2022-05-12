Политика
О прогрессивном шаге Токаева по углублению демократизации Казахстана высказался эксперт
Есберген Алауханов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель Казахстана

Прогрессивная трансформация

Одним из важных вопросов предстоящего референдума призвано стать восстановление Конституционного суда, который придет на смену ныне действующему Конституционному совету Республики Казахстан.

Отмечу, что это решение является своевременным и прогрессивным шагом по углублению демократизации общества, а также построению подлинного правового государства.

Первая норма Конституции страны гласит: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». В этом заложен глубокий смысл, отражены лучшие достижения теории и практики конституцио­нализма.

Приоритетность обеспечения, соблюдения и защиты прав и свобод каждого человека и граж­данина является базисом ряда парадигм и инновационных подходов: концепции «слышащего государства», человекоцентричной модели и сервисоориентированного подхода в деятельности государственных и правоохранительных органов, в том числе посредством дебюрократизации госаппарата, реализации антикоррупционной политики, инновационных цифровых проектов и реинжиниринга ключевых бизнес-процессов. Индикатором эффективности механизма государственного управления и правозащитных институтов является повышение уровня доверия граждан, которое в немалой степени зависит от доступа к конституционной юстиции. Выполнение этой социально значимой задачи обусловило необходимость кардинальных политических реформ по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти, включая и трансформацию ныне действующей системы конституцион­ного контроля.

Ведь не секрет, что камнем преткновения являлось то, что «граждане не имеют права напрямую обращаться в Конституционный совет с жалобами о проверке конституционности законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих их конституционные права» (Консультативный документ регуляторной политики к проекту Конституционного закона РК «О Конституционном суде Республики Казахстан»).

Обращает внимание на себя и тот факт, что в период с 2010 по 2021 год Конституционным советом рассмотрено лишь семь вопросов о конституционности действующих норм, а общее количество поступивших к ним обращений граждан, Генерального прокурора и уполномоченного по правам человека о проверке конституционности законов и иных нормативных правовых актов и вовсе равно нулю.

В связи с этим, как справедливо подчеркивается в Концепции правовой политики РК до 2030 года, «низкий уровень обратной связи со стороны государственных органов, обусловленный недостаточным количеством, а в отдельных случаях некачественной составляющей механизмов взаимодействия с общественностью, служит причиной разочарования заинтересованных групп, а также снижает стимулы к участию в этом процессе». Речь идет о недостаточной активности граж­дан в обсуждении законопроектов на интерактивном портале «Открытые НПА», это является серьезным сигналом для государственных органов.

Анализируя практику деятельности Национального совета общественного доверия, Комиссии по правам человека при Президенте РК, уполномоченного по правам человека, функционирования платформ «E-өтініш», «E-петиция», работу консультативно-совещательных органов, логично сделать вывод, что граждане, не ограничиваясь возможностями вышеназванных площадок и инструментов, должны иметь доступ также и к конституционной юстиции (конституционному правосудию). Это позволит на качественно новом уровне решать задачи по защите основополагающих прав и свобод человека и гражданина, повышению эффективности механизма взаимодействия личности, общества и государства, охране основ конституционного строя, обеспечению верховенства Конституции, соответствию международным стандартам и практике конституционного правоприменения на основе индикаторов (системы индикаторов).

Учреждение Конституционного суда в рамках политических реформ Президента страны – масштабная и системная работа, связанная с реализацией концепции «слышащего государства», внешней политики на 2020–2030 годы, правовой политики до 2030 года, Антикоррупционной политики на 2022–2026 годы, нацпроектов, других документов государственного планирования.

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