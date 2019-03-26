О происшествии на месторождении "Каламкас" в департаменте экологии узнали из СМИ

Фото с сайта getpositive.today
И.о. руководителя департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что о происшествии на месторождении "Каламкас" стало известно благодаря публикациям в СМИ, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Журналисты на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций спросили, действительно ли экологи не знали в первые 24 часа 13 марта об аварии на месторождении, и узнали о случившемся только из соцсетей.
"Да, действительно, о данном инциденте мы узнали через СМИ, своевременного сообщения со стороны заказчика АО "МангистауМунайГаз" и подрядчика "Сибу", к сожалению, не поступило", – сказал Тукенов.
Также он отметил, что по данному факту за несвоевременное сообщение уполномоченному органу виновные лица обязательно понесут наказание.