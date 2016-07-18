О "прыгуне" с арки моста рассказали в полиции Астаны

Фото с сайта kursiv.kz
Сотрудники столичной полиции проводят досудебное
расследование по статье 293 ("хулиганство") УК РК в отношении 24-летнего жителя Астаны, который поднялся на арку моста, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДВД.
"Данный гражданин 18 июля около 08.00 часов поднялся
на арку моста в районе проспекта Республики в микрорайоне "Самал" из
хулиганских побуждений.
Согласно заключению медицинского освидетельствования, мужчина
находился в алкогольном опьянении средней степени", – прокомментировали полицейские.
Ранее очевидцы сообщали, что мужчина пытался спрыгнуть с моста
"Караоткель" в Астане.