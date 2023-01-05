О расследованиях смертельных пыток участников январских событий рассказал генпрокурор

Мажилис , Происшествия
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на заседании в Мажилисе Парламента РК по итогам расследования январских событий признал, что отдельные сотрудники силовых структур допускали жестокое отношение к задержанным в ходе январских событий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«К сожалению, в условиях хаоса отдельные сотрудники силовых структур допускали жестокое отношение к задержанным. Это ничем нельзя оправдать. Лица, применявшие пытки, как поручил президент, вне зависимости от чинов и положения понесут заслуженное наказание. Всего по заявлениям граждан о пытках возбуждено 329 уголовных дел. Основная их часть находилась в производстве Антикоррупционной службы», – акцентировал он.

Асылов добавил, что специальные прокуроры расследовали уголовные дела в отношении 34 сотрудников полиции и Комитета национальной безопасности.

«В суд направлены дела о пытках 24 лиц в здании полиции Алматинской области, а также трех граждан (Радченко, Бекжанов, Анафияев), которых пытали в ИВС Алматы и здании отдела полиции Бостандыкского района.  Кроме того, завершено расследование по факту смерти в результате пыток Мукашева в Талдыкоргане, Отепбаева – в Алматы и Жотабаева – в Семее. После ознакомления с материалами направим их в суд», – сообщил генпрокурор.

В целом, по январским событиям суды рассмотрели дела в отношении 1 221 лица, из них осуждено 1 205 человек.

«Как вам известно, глава государства в своем послании отметил необходимость амнистии участников протестов. Поэтому в рамках Закона «Об амнистии» были освобождены от наказания лица, подпавшие под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков. Амнистия применена в отношении 1 095 лиц. В частности, судами сокращены сроки наказания 1 001 осужденному за тяжкие преступления», – озвучил цифры генпрокурор.

 

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