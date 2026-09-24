О развитии человеческого капитала

Преамбула

Этот аспект руководством страны определяется как одно из ключевых условий долгосрочной конкурентоспособности Казахстана. В выступлении Президента Касым-Жомарта Токаева 19 сентября 2026 года в рамках респуб­ликанской экологической акции «Таза Қазақстан» акцент был сделан на формировании новой общественной культуры, ответственности и созидательного отношения к развитию государства. В контексте высшего образования эта логика предполагает переход от преимущественно административного контроля к ответственности за результат, развитию человеческого капитала и усилению роли университетов в жизнедеятельности регионов.

За последние годы в Казахстане проведена значительная работа по расширению академической и управленчес­кой самостоятельности организаций высшего и послевузовского образования, росту региональных университетов и поддержке молодых ученых. Следующий этап требует перехода от отдельных мер к более целостной модели, в которой самостоятельность вуза, развитие регионов и научная карьера взаим­но усиливают друг друга.

Реальная автономия и децентрализация университетов

Законодательство Казахстана уже предоставляет организациям высшего и послевузовского образования значительный объем академической самостоятельности. В частности, ОВПО самостоятельно разрабатывают­ нормы учебной нагрузки, формы и размеры оплаты труда работников, формируют академическую политику и определяют организацию учебного процесса.

Вместе с тем фактическая модель управления государственными университетами сохраняет значительный уровень централизации. Уполномоченный орган и собственник продолжают участвовать в формировании показателей деятельности, утверждении и контроле исполнения планов развития и оценке деятельности руководителей. Сохраняется также регулирование ряда финансово-хозяйственных решений. В результате между нормативно закреп­ленной автономией и фактической самостоятельностью вузов сохраняется определенный разрыв.

Отдельного внимания требует баланс полномочий внутри коллегиального исполнительного органа государственного университета, действующего в форме НАО. В действующей модели порядок назначения отдельных членов правления может различаться: в частности, назначение руководителя академического направления может относиться к компетенции уполномоченного государственного органа, тогда как другие его члены назначаются советом директоров в соответствии с уставом конкретного НАО. Такая асимметрия ставит представителей одного коллегиального органа в неодинаковые институциональные условия и может деформировать баланс между учебной, научной и воспитательной деятельностью.

Целесообразно установить единые и прозрачные принципы формирования правления: руководители, отвечающие за академическую, научную, воспитательную и иные ключевые сферы, должны назначаться сопоставимым образом и нести равную коллегиальную ответственность. Роль уполномоченного органа следует сосредоточить на определении государственной политики, стратегических целей и контроле результатов, не подменяя без необходимости корпоративные органы управления в кад­ровых решениях.

Предлагается последовательно перейти от детального административного регулирования к модели, при которой государство определяет стратегические приоритеты, требования к качеству, ожидаемые результаты и контролирует законность и эффективность использования государственных средств, а университет самостоятельно определяет механизмы достижения поставленных целей и использование ресурсов в пределах утвержденного финансирования.

Автономия должна развиваться не только по линии «государство – университет», но и внутри самого вуза. Часть финансовых, кадровых и организационных полномочий целесообразно передавать факультетам, институтам, исследовательским центрам и научным группам с установлением понятных пределов ответственности.

Одновременно целесообразно расширять элементы академического самоуправления. Международная практика показывает возможность сочетания ответственности руководителя с реальным участием академического сообщества в формировании органов управления. Например, в Карлов университете академический сенат избирает кандидата на должность ректора тайным голосованием, а академические сенаты факультетов избирают кандидатов на должность декана, которые затем назначаются в установленном законодательством порядке.

Для Казахстана речь не должна идти о механическом копировании зарубежной модели. Возможен поэтапный подход: усиление участия академического сообщества в обсуждении программ развития, формировании руководства факультетов и институтов, а в перспективе – в процедурах отбора кандидатов на руководящие должности.

Целевая модель может быть сформулирована следующим образом: государство определяет цели и контро­лирует результаты – университет самостоя­тельно определяет механизмы их достижения – факультеты и научные подразделения получают собственную сферу полномочий и ответственности.

Финансовая самостоятельность высших учебных заведений должна сопровождаться адекватной тарифной политикой. После изменений в Правила формирования тарифов государственные вузы, функционирующие в форме НАО, могут попадать в третью группу потребителей вместе с государственными учреждениями, предприятиями и иными организациями с госучастием. Это, безусловно, выгодно монополис­там, но накладывает дополнительное финансовое бремя на организации образования. Для крупных университетских комплексов, особенно в регио­нах, подобный рост коммунальных расходов сокращает ресурсы, которые могли бы направляться на заработную плату, науку, лабораторную и учебную инфраструктуру. Целесообразно предусмотреть специальный механизм тарифного регулирования либо компенсации коммунальных расходов для государственных вузов с учетом их образовательной и научной функции и не допускать ситуации, когда изменение тарифной категории фактически нейтрализует предоставленную университетам финансовую автономию.

Региональные вузы как центры развития территорий

Одной из системных проблем науки остается высокая территориальная концентрация научного и кадрового потенциала. По данным, приведенным Национальной академией наук, 61% ученых и 71% финансирования науки сосредоточены в Астане и Алматы. Это ограничивает возможности регионов по формированию устойчивых научных школ, развитию исследовательской инфраструктуры и привлечению квалифицированных специалистов.

Сложившаяся ситуация требует не механического перераспределения финансирования, а создания условий, при которых сильные научные и технологические центры могут формироваться за пределами крупнейших городов. Одним из основных инструментов такой политики должны стать региональные университеты. При этом задача не сос­тоит в том, чтобы в каждом регионе обязательно создавать или наделять один вуз статусом национального. Важно сформировать сеть сильных региональных университетов, способных выступать центрами подготовки кадров, науки, инноваций и технологического развития территорий. Инструменты государственной поддерж­ки должны определяться потенциалом и функция­ми вуза, а не только его формальным статусом.

При этом единая модель развития не может применяться ко всем регио­нальным университетам. В крупных промышленных и аграрных регионах вуз должен развиваться как кадровый и научно-технологический центр, специализация которого связана с экономикой территории. В моногородах он может стать одним из инструментов диверсификации экономики, формирования новых компетенций и привлечения технологических компаний. Для этого недостаточно развивать только образовательные программы и отдельные лаборатории. Вокруг сильных региональных университетов целесообразно формировать научно-технологические парки с исследовательскими лабораториями, центрами коллективного пользования, инженерными центрами, площадками прототипирования, пилотными установками, стартапами и корпоративными R&D-подразделениями.

Правовые предпосылки для такой модели уже созданы. Законом Респуб­лики Казахстан от 24 июня 2026 года Закон «О науке и технологической политике» дополнен главой о наукоемких территориях. Последняя может иметь форму наукограда или научно-технологического парка, а его статус может присваиваться территории в организации высшего и (или) послевузовского образования. При выборе площадок необходимо учитывать не только кадровый и научный потенциал­ университета.

Существенное преимущество ряда регионов – наличие свободных территорий для развития новой инфраструктуры. Это дает возможность размещать лабораторные корпуса, инженерные центры, опытные установки и производственные площадки в едином территориальном комплексе. Научно-технологический парк при региональном вузе целесообразно рассматривать как территорию полного цикла создания технологии – от исследования до произ­водства. Университет и предприятия должны иметь возможность создавать совместные лаборатории и R&D-цент­ры, размещать пилотные установки, масштабировать технологии и создавать совместные предприятия. Для территорий, где будет достигнута необходимая концентрация науки, инфраструктуры и технологического бизнеса, следующим этапом может стать развитие наукограда с использованием уже предусмотренных законодательством механизмов.

Отдельный подход необходим для удаленных, малонаселенных и демо­графически уязвимых территорий. Например, в области Улытау, или в городе Аркалыке, или в Рудном университет следует оценивать не только по численности студентов, публикационной активности или собственной экономической эффективности. Здесь он выполняет также социальную и территориально-стабилизирующую функцию: готовит необходимых региону специалистов, позволяет части молодежи получать образование без выезда, создает квалифицированные рабочие места и способствует сохранению человеческого потенциала.

Наряду с этим отдельного внимания требуют густонаселенные и быстрорас­тущие территории с высокой долей молодежи и значительным спросом на высшее образование. Здесь отсутствие собственного сильного университета или ограниченная доступность высшего образования может усиливать образовательную миграцию молодежи в крупнейшие города и снижать возможности территории по формированию собственного кадрового потенциала. Например, для Сарыагаша и прилегающих густонаселенных районов целесообразно рассмотреть возможность развития полноценного университетского центра, а при наличии демографического, кадрового и экономического обоснования – создания самостоятельного высшего учебного заведения. Такой вуз может не только обеспечить доступ молодежи к качественному высшему образованию ближе к месту проживания, но и стать фактором повышения качества жизни населения, создания квалифицированных рабочих мест, развития занятости, малого и среднего бизнеса, сферы услуг, городской инфраструктуры и культурной среды.

Таким образом, при формировании региональной сети высшего образования необходимо учитывать разные типы территорий. Для удаленных и демографически уязвимых городов университет может выполнять прежде всего территориально-стабилизирующую функцию; для густонаселенных и быстрорастущих территорий – обеспечивать доступность образования, удержание молодежи и формирование новых центров экономической и социальной активности. Критериями для принятия решений должны быть не только существующий статус вуза и численность студентов, но также плотность населения, численность и доля молодежи, транспортная доступность высшего образования, миграционные потоки, потребности рынка труда и перспективы экономического развития территории. Поэтому в данном случае университет может рассматриваться как элемент базовой социальной инфраструктуры региона. Государственная политика и система оценки должны учитывать эту функцию. Таким образом, развитие региональных университетов следует рассматривать как составную часть государственной региональной политики, объединяющей подготовку кадров, науку, привлечение бизнеса и создание новых производств.

Формирование карьеры и закрепление кадров

Развитие университетов и научной инфраструктуры не даст устойчивого эффекта без формирования понятной и конкурентоспособной научной карьеры. Государством уже реализуются специальные инструменты поддержки молодых исследователей. В частности, проводятся конкурсы грантового финансирования исследований молодых ученых «Жас ғалым», а Концепция развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы предусматривает создание центров академического превосходства на базе 15 региональных и пяти педагогических университетов. Поэтому дальнейшие меры целесо­образно направить не на дублирование действующих программ, а на устранение разрывов между отдельными этапами научной карьеры.

Первое направление – повышение содержательности подготовки PhD. Действующий государственный общеобязательный стандарт предусматривает научное руководство докторантом не менее чем двумя консультантами, один из которых должен быть ученым зарубежного ОВПО. Одновременно для докторанта предусмотрена обязательная исследовательская стажировка продолжительностью не менее 30 календарных дней, которая может проходить в том числе за рубежом.

Само требование международного взаимодействия обоснованно, однако его единая форма не всегда гарантирует реальное включение докторанта в международную исследовательскую среду. Целесообразно сохранить обязательную международную составляющую PhD, но предоставить несколько способов ее подтверждения: зарубежный научный консультант; совместное руководство или cotutelle; участие в международном исследовательском проекте; продолжительная работа в зарубежной лаборатории; совместное экспериментальное исследование и публикация с зарубежной научной группой. Критерием должна быть не формальная принадлежность консультанта к иностранному вузу, а подтверж­денный результат международного научного сотрудничества.

Второе направление – формирование непрерывной траектории научной карьеры: PhD – постдокторант – самостоятельный руководитель проекта – руководитель научной группы или лаборатории. После завершения постдокторантуры сильный исследователь должен иметь возможность получить стартовое финансирование собственной небольшой группы, дос­туп к современной инфраструктуре и право конкурировать за более крупные гранты как самостоятельный научный руководитель.

Третье направление – закрепление и привлечение ученых в регионы. Создание лабораторий и научно-технологических парков само по себе не решит проблему территориальной концентрации науки, если квалифицированные исследователи будут продолжать концентрироваться в крупнейших городах. Для региональных университетов целесообразно сформировать специальный пакет привлечения ученого: конкурентная академическая позиция, стартовое финансирование исследовательской группы, гарантированный доступ к оборудованию и инфраструктуре, а при необходимос­ти – жилищная поддержка.

Дополнительным инструментом территориального перераспределения квалифицированных кадров может стать дифференциация обязательной трудовой отработки выпускников меж­дународной стипендии «Болашақ». Предлагается сохранить пятилетний срок отработки для трудоустройства в Астане и Алматы, а для работы в регионах сократить действующий трехлетний срок до 2,5 лет. Такая мера создаст понятный стимул для выбора региональных университетов, научных организаций и предприятий без введения прямых ограничений на место трудоустройства.

Такой механизм может быть ориентирован прежде всего на исследователей, имеющих опыт работы в сильных отечественных или зарубежных научных центрах, включая казахстанских ученых, работающих за рубежом. При этом поддержка должна предоставляться на конкурсной основе и быть связана не только с переездом, но и с обязательством создать в регионе устойчивую научную группу, привлекать молодых исследователей и формировать собственную научную школу.

Для наиболее сильных региональных вузов кадровая политика должна быть непосредственно связана со вторым блоком настоящих предложений: привлекаемый ученый получает не только должность, но и возможность работать в современной лаборатории, участвовать в создании научно-технологического парка, выполнять проек­ты совместно с промышленными предприятиями и доводить результаты исследований до практического применения.

В результате государственная политика в отношении научных кадров должна быть ориентирована не только на увеличение числа молодых ученых, а на создание полного жизненного цикла научной карьеры и условий, при которых сильный исследователь может профессионально развиваться и создавать научную школу как в Астане или Алматы, так и в региональном университете.

Заключение

Предлагаемые меры образуют взаимосвязанную модель развития высшего образования и науки. Реальная автономия дает университету возможность самостоятельно определять механизмы развития; сильный региональный вуз становится центром науки, технологий и развития территории; устойчивая научная карьера обеспечивает такую систему человеческим капиталом.