О развитии Интернета на фоне радиофобии у казахстанцев высказался замглавы Минцифры

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Турысов в интервью журналистам в Мажилисе Парламента РК рассказал о том, как развивается в стране Интернет на фоне радиофобии у некоторой части населения страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Ранее депутаты просили изучить вопрос влияния вышек сотовой связи на здоровье населения.

«Есть инициативная группа депутатов, которая поднимает этот вопрос на уровне законопроекта, как решить этот вопрос. Мы с акиматами, естественно плотно работаем. Есть элементы радиофобии по отношению к вышкам. С одной стороны, необходим качественный Интернет, с другой стороны эти вышки тоже нужно устанавливать. Если плотности не будет, не будет и качественного Интернета», – аргументировал вице-министр.

Между тем журналисты напомнили о поправках, согласно которым демонтаж вышек возможен только при 90% выразивших несогласие на установку вышек. При этом Минздрав утверждает, что согласие граждан на установку базовых станций не требуется.

«Я думаю, в ходе рабочей группы с участием депутатов Мажилиса обсуждаются разные версии. Насколько я знаю, возможность установки без согласия – это тоже одна из версий. Все вопросы на этих рабочих группах будут рассмотрены и принято решение», – заверил Турысов.