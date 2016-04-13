О развитии туризма в Карагандинской области рассказал аким
Ксения Воронина
Как одному из инструментов экономического роста в области, особое внимание уделяется развитию туризма. Об этом рассказал аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, выступая сегодня на брифинге в филиале Службы центральных коммуникаций при Президенте РК в рамках отчета по реализации Плана нации "100 конкретных шагов", передает Kazpravda.kz.
Аким отметил, что на 2016–2018 годы планируется реализация 6 проектов туристической направленности на 2,4 млрд тенге, с созданием порядка 100 рабочих мест.
"В пяти километрах от города Приозерск на озере Балхаш функционирует лечебно-оздоровительный комплекс "Балхаш". На территории горного отеля "ТасБулак" начал функционировать новый санаторий-профилакторий "Каркаралы", в котором имеется уникальное оборудование для лечения с номерным фондом 40 койко-мест", – сказал глава региона.
Также ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автодороги граница России – Алматы с 4-полосным движением, Караганды – Аксу-Аюлы – Балхаш – Сарышаган – граница Жамбылской области. Что, по словам акима, будет способствовать развитию дорожной инфраструктуры туристических объектов.
Как отметил спикер, по направлениям в Каркаралинск и поселок Улытау на отдельных участках намечается проведение среднего ремонта автомобильной дороги. Планируется ремонт еще 6 участков автодорог, ведущих к туристическим объектам.