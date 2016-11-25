О ребрендинге Астаны спросили Назарбаева российские журналисты
Журналисты телеканала "Россия 24" спросили Нурсултана Назарбаева о возможных изменениях бренда столицы Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Глава государства отдельно остановился на вопросах ребрендинга столицы Казахстана, повышения образовательного уровня молодежи в республике, важности трехъязычия в образовательном процессе", – указывается в сообщении.
Помимо этого в ходе беседы Президент Казахстана ответил на вопросы о значимости индустриально-инновационного развития страны, роли государства в экономике, рассказал о перспективах сотрудничества государств Евразийского экономического союза, возможных перспективах взаимодействия ЕАЭС с другими межгосударственными экономическими объединениями и отдельными странами.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул актуальность комплексного подхода государств – участников ОДКБ для предотвращения возможных проявлений терроризма и экстремизма в Центральной Азии.
В завершение Президент Казахстана пожелал творческих успехов телеканалу "Россия 24".
Напомним, вчера, 24 ноября, в ходе совещания в Акорде Елбасы прокомментировал идею парламентариев о переименовании Астаны.
В июне текущего года в преддверии саммита Шанхайской Организации Сотрудничества телеканал "Россия 24" уже проводил интервью с Назарбаевым.