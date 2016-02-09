​О регистрации партийного списка Коммунистической Народной партии Казахстана

Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

В соответствии со статьей 89 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 8 февраля 2016 года зарегистрировала партийный список Коммунистической Народной партии Казахстана, включающий 22 человека, в следующем составе:

1.Ахметбеков Жамбыл Аужанович11.02.1961 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, проживает в городе Астане

2.Аубакиров Марат Абдуалиулы03.06.1956 г. р., первый секретарь Астанинского городского филиала Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Астане

3.Байдаулетов Шингыс Куспекович19.05.1953 г. р., первый секретарь Восточно-Казахстанского областного филиа­ла Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Зыряновске Восточно-Казахстанской области

4.Баймаханова Галина Александровна17.04.1952 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, проживает в городе Астане

5.Бигарова Сауле Таскимбаевна20.06.1961 г. р., первый секретарь Алматинского областного филиала Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Талдыкоргане

6.Даулетказиев Ерболат Гусманович17.07.1954 г. р., первый секретарь Атырауского областного филиала Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Атырау

7.Зевахин Александр Михайлович15.09.1974 г. р., первый секретарь Карагандинского областного филиала Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Караганде

8.Косарев Владислав Борисович16.11.1937 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, проживает в городе Астане

9.Кадыркулов Нурлан Калдарович10.07.1964 г. р., первый секретарь Южно-Казахстанского областного филиала Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Шымкенте

10.Конуров Айкын Ойратович28.11.1972 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, проживает в городе Астане

11.Легкий Дмитрий Максимович28.10.1957 г. р., секретарь Центрального комитета Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Костанае

12.Магеррамов Магеррам Мамедович07.12.1971 г. р., первый секретарь Алматинского городского филиала Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Алматы

13.Мактаев Марат Салимович20.06.1968 г. р., генеральный директор ТОО СП «Интегра», проживает в городе Астане

14.Мажитов Бейсенбай Даирович17.08.1954 г. р., первый секретарь Акмолинского областного филиала Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Кокшетау

15.Молдашев Жанат Абдыгалиевич18.03.1953 г. р., доцент кафедры общей гигиены и экологии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова, первый секретарь Актюбинского областного филиала Коммунистической Народной партии Казах­стана, проживает в городе Актобе

16.Мусабаев Нуржан Абиханович11.05.1977 г. р., генеральный директор ТОО «Vitoleum», секретарь Мангис­тауского областного филиала Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Атырау

17.Нугманова Гаухар Кокеновна11.07.1970 г. р., первый секретарь Павлодарского областного филиала Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Экибастузе

18.Омурзаков Турсунбек Казенович13.08.1958 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, проживает в городе Астане

19.Смирнов Виктор Александрович12.02.1982 г. р., руководитель аппарата Центрального комитета Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Астане

20.Смирнова Ирина Владимировна21.07.1960 г. р., директор КГУ «Школа-лицей № 48», проживает в городе Алматы

21.Сорокин Борис Владимирович18.02.1950 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, проживает в городе Астане

22.Сыздыков Тургун Искакович02.08.1947 г. р., секретарь Центрального комитета Коммунистической Народной партии Казахстана, проживает в городе Астане