О регистрации праворульных автомобилей-конструкторов высказались в МВД РК

В Казахстане установили автомобили, которые были ввезены в страну под видом запасных частей, а затем проданы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Министерство внутренних дел Казахстана анализирует проблемные вопросы, возникающие в процессе легализации автомобилей.

«В частности, в процессе легализации установлены автомобили (в большинстве своем с правосторонним расположением органов управления), которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана.

По указанным автомобилям МВД совместно с государственными органами выработаны правовые механизмы их первичной регистрации в Казахстане. Сейчас ведется работа по их юридическому оформлению», – сообщили в ведомстве.

Ранее в МВД РК заявляли, что автомобили-конструкторы легализоваться не будут.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных авто, которая продлится до 1 июля этого года.