О ремонте Атырауского НПЗ предупредили в Минэнерго

О планово-предупредительном ремонте Атырауского нефтеперерабатывающего завода сообщили в Министерстве энергетики Казахстана, передает Kazpravda.kz.

«В сентябре-октябре будет проведен планово-предупредительный ремонт Атырауского НПЗ в связи с требованиями промышленной безопасности и освидетельствованием оборудования и трубопроводов, электрооборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и контрольно-измерительных приборов (КИП)», – отметили в Минэнерго.

Преимуществом АНПЗ является двухпоточная схема переработки нефти, то есть объекты могут останавливаться и запускаться поочередно.

Завод продолжит работать на 50-70% мощности, полного останова объектов не будет.