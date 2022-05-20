О рисках при альтернативных путях экспорта нефти высказался глава Минэнерго РК

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) основным экспортным маршрутом казахстанской нефти – на выработку и возможный запуск альтернативных маршрутов потребуется, по его словам, несколько лет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«КТК является основным экспортным маршрутом. Он сегодня работает. Основные ремонтные работы завершены. Последний выносной причал резервный, стоит в ремонте до конца месяца по плану. В принципе, маршрут работает в штатном режиме на 100 процентов», – сообщил Акчулаков.

По его словам, альтернативные маршруты экспорта казахстанской нефти нужны, но на это требуется время.

«Понятно, что альтернативные варианты всегда лучше иметь, эти альтернативы у нас есть, но не в таком огромном количестве, как КТК, потому что это 54 миллиона тонн нефти в год – альтернативу в одночасье найти нереально просто технически. Чтобы такой объем развернуть, нужно примерно не меньше трех лет.

Даже тот же маршрут на Китай – всего лишь 20-миллионник. Мало что мы хотим его расширять, а возьмут ли с той стороны коллеги из Китая, купят ли они столько нефти? Это тоже вопрос.

Направление экспорта нефти через Баку является очень длинным с точки зрения инфраструктуры: нужно порт восстановить, нарастить, порт Курык нужно сделать, нужно нефтепровод подтянуть, танкеры найти, которые будут ходить (причем Каспий мелководный, не любые танкеры подходят, только 12-тысячные танкеры и ниже). Плюс примут на Баку столько или нет? Этот вопрос очень сложный», – пояснил министр.

Нужны, по его словам, гарантии поставки и приема нефти.

«Альтернативные пути выработаны, чтобы построить, нужны ведь гарантии поставки. Я же не могу «памятник бездарности» построить, трубу – и она пустой все время будет стоять. Мне нужен гарантийный объем, чтобы он качался, это же деньги и их возвращать же нужно. Это комплексный вопрос: на той стороне, чтобы люди дали гарантию, что они ее получат и что будут постоянно забирать, тоже гарантии нужны – это вообще за рамками юрисдикции Казахстана. Идеи есть, но вопрос реализовывать их – нужно очень аккуратно считать, это требует больших денег, очень большие риски. Мы не хотим уйти от одного риска и породить другой риск», – резюмировал глава Минэнерго.