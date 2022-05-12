Фото: Нацбанк РК
Правительство , Экономика
О рисках сохранения волатильности тенге предупредили в Нацбанке
Диасов Ораз
корреспондент

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства указал на укрепление национальной валюты в апреле, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В апреле, несмотря на продолжающуюся волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар США или на 4,6%», – сообщил глава Нацбанка.

Между тем, по его словам, в течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту: среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов до 92 млн долларов.

«На фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальный банк не осуществлял валютные интервенции. В краткосрочной перспективе риски волатильности тенге сохраняются из-за неопределенности геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», – отметил глава Нацбанка.

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