О рисках сохранения волатильности тенге предупредили в Нацбанке

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства указал на укрепление национальной валюты в апреле, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В апреле, несмотря на продолжающуюся волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар США или на 4,6%», – сообщил глава Нацбанка.

Между тем, по его словам, в течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту: среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов до 92 млн долларов.

«На фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальный банк не осуществлял валютные интервенции. В краткосрочной перспективе риски волатильности тенге сохраняются из-за неопределенности геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», – отметил глава Нацбанка.