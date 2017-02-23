О робототехнике и духовности

На встрече в Институте экономики Комитета науки МОН РК обсудили широкий круг вопросов в плане выполнения поручений Главы государства по реализации пяти приоритетов Третьей модернизации Казахстана. Это – ускоренная технологическая модернизация экономики, развитие традиционных базовых отраслей параллельно с созданием новых индустрий, устойчивость роста горно-металлургического и неф­тегазового комплексов, аграрный сектор как новый драйвер экономики и новая евразийская логис­тическая инфраструктура. Президент Союза ученых Казахстана, лауреат Государственной премии РК, профессор Оразалы Сабден в своем докладе акцент сделал на новой парадигме государственного развития. «Мировой кризис продемонстрировал слабые мес­та существующих систем, – говорит ученый. – Это показывает, что вызовы XXI века становятся архисложными, отсюда следует, что программу выхода из кризиса надо искать в отраслях, которые обеспечат научно-технический и экономический прогресс». Нет другого выбора, кроме как достойно принять вызов времени и решать задачи по дальнейшей модернизации страны. А значит, нужно подняться на новый уровень по знаниям, акцентируя внимание, в частности, и на духовном возрождении общества.

Далее речь шла об IT-отрасли. Кандидат экономических наук Анель Киреева назвала развитие современной архитектуры высоких технологий новым вызовом. «Важной задачей технологической модернизации, обозначенной в Послании, является развитие новых индустрий с применением цифровых технологий, – пояснила она. – В Казахстане складываются благоприятные предпосылки для ускоренного роста IT-сектора». Это связано и с увеличением спроса, и конкурентными преимуществами отечественного бизнеса в этой сфере. IT-рынку Казахстана присущи общемировые тенденции. В стране активно идет освоение кабельно-спутникового вещания, прокладывается высокоскоростная волоконно-оптичес­кая транс­азиатско-европейская линия передачи. Для увеличения международного транзитного трафика по цифровым каналам связи в дополнение начато строительство национальной информационной супермагистрали, охватывающей все областные центры Казахстана.

Анель Киреева выделила несколько перспектив в рамках IT-киберпорта. Это – IT-безопасность, 3D-моделирование и системы управления контентом. Именно эти векторы отражают приоритеты новой концепции «Индустрия 4.0», предполагающей развитие IT-сферы и разработки IT-решений на базе 3D-моделирования, робототехники, компьютерной лингвистики, искусственного интеллекта, облачных технологий и биоинформатики.