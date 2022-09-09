О роли бизнеса в построении Справедливого Казахстана высказался Токаев

В Казахстане будут кардинально перезагружены налоговая политика и налоговое администрирование. Об этом заявил Глава государства в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

По словам Касым-Жомарта Токаева, продолжится работа по демонополизации экономики и открытию рынков.

«Конкурентное поле будет выровнено – больше не будет каких-либо персонифицированных преференций. Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому. Вне зависимости от связей в госаппарате и покровительства с его стороны. Это базовая установка. Мы будем развивать малый и средний бизнес, взращивать новую волну предпринимателей, поощрять разработку свежих идей, новых смыслов. В то же время государство не откажется от поддержки крупного, состоявшегося бизнеса. Напротив, именно от вас мы в первую очередь ждем созидательного участия в построении Справедливого Казахстана», – подчеркнул Президент.

Он сообщил представителям бизнеса о принятии ряда решений с целью достичь этих целей. В частности, будут кардинально перезагружены налоговая политика и налоговое администрирование.

«В 2024 году заработает новый Налоговый кодекс. К его разработке бизнес будет подключен самым непосредственным образом. Это мое поручение Правительству. С 2024 года будет запущено «регулирование с чистого листа». Это избавит бизнес от избыточного административного прессинга. Будут полностью пересмотрены подходы к государственным закупкам и модель государственно-частного партнерства, усовершенствовано законодательство по недропользованию», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает важным пересмотреть подходы к отраслевым политикам, в том числе к развитию агропромышленного комплекса, строительной отрасли, транспортно-логистического сектора.