О роли Каспия в условиях "глобального шторма" высказался Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на шестом Каспийском саммите в городе Ашхабаде (Туркменистан), призвал прикаспийские государства обеспечить скорейшее вступление в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметил Президент РК, с момента проведения исторического саммита в Актау прошло четыре года. За это время мир претерпел кардинальные изменения.

В условиях беспрецедентного «глобального шторма» возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала.

«Актауский саммит продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе добрососедства и дружбы. Наглядным свидетельством этому служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей прочный правовой фундамент для комплексного углубления пятистороннего взаимодействия», – подчеркнул Токаев.

«Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции. На протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений относительно данного вопроса. Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы», – обозначил Глава государства.