О роли Сената рассказал Маулен Ашимбаев

Какова роль Сената после проведенной реформы? Насколько эффективно удается работать совместно с Мажилисом и правительством? Как сенаторы решают проблемы казахстанцев? На эти и другие вопросы председатель палаты Маулен Ашимбаев рассказал в интервью YouTube-каналу BaitassovLive.

Фото: пресс-служба Сената РК

«Сенат сегодня является палатой, которая способствует стабильному и сбалансированному развитию нашей страны. Все законы рассматриваются сенаторами с учетом общенациональных интересов, учитывая интересы регионов, а также насколько рассматриваемые законы содействуют обеспечению межэтнической стабильности в нашей стране. Кроме того, Сенат в государственной конструкции обеспечивает бесперебойность законодательного процесса. Вы помните, когда проходили выборы в Мажилис, с января до начала апреля этого года, законодательные функции выполнял Сенат. В этот период Сенат принял 36 важнейших законов», – пояснил Маулен Ашимбаев.

Кроме того, как было подчеркнуто, Сенат является палатой, ключевая задача которой представлять интересы регионов и содействовать решению актуальных вопросов.