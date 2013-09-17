О русских и казахских… казаках

Культура
[caption id="attachment_6950" align="alignright" width="300"]17 фото Игоря БУРГАНДИНОВА[/caption]

Радик Темиргалиев – молодой ученый-историк, публицист (родился в 1978 году), заместитель директора Института истории государства КН МОН РК, член правления научно-образовательного фонда «Аспандау». Он – автор нескольких десятков публицистических и научно-популярных статей по истории казахов, а также книг «Ак-Орда. Ис тория Казахского ханства», «Эпоха последних батыров (1680–1780)». В презентации приняли участие директор Института истории государства, член Национального совета РК Буркитбай Аяган, президент НОФ «Аспандау» Канат Нуров, известные ученые, государственные и общес­твенные деятели, студенты-историки.

Книгу и ее автора представил Буркитбай Аяган. «В современной истории нет государственной цензуры, есть самоцензура», – сказал руководитель института, отмечая достоинства нового научного труда, в числе которых тактичность в освещении отношений двух соседствующих государств.

Он также заметил, что история – наука, подверженная идеологическому давлению: советская история разительно не похожа на науку времен Карамзина, Соловьева и Костомарова, а нынешняя еще более отличается от предыдущих. Подтасовкой фактов занимались во все времена, а эмоциональность оценок не позволяет выявить истину даже в нынешнее время. И сейчас нередко в книгах некоторых казах­станских авторов можно встретиться с целым потоком обвинений в адрес России – царской ли, советской ли – в захвате лучших казахстанских земель, этноциде и геноциде казахов. Со своей стороны российские квази-историки создают образ своей страны как державы мессианской идеи спасения всех «темных» и «неразумных народов», не способных самостоятельно выжить в этом сложном мире. Чего стоят утверж­дения, что советская власть дала письменность всем меньшинствам, включая армян и греков.

– Большинство фактов, даже доказанных, такие «историки» либо игнорируют, либо толкуют, вывернув их наизнанку. Запретить их деятельность нельзя – не те времена, теперь – верховенство демократии, и альтернативные варианты должны сосуществовать хотя бы для диалектического развития науки, – заметил Б. Аяган.

Он убежден, что такой раскольнический, сектантский подход абсолютно неприемлем ни в какой нау­ке, и преодолеть его можно только аргументированными, неопровержимыми доказательствами. Образцом в этом служит Лев Гумилев.

Радик Темиргалиев изыс­кивает редчайшие факты, например в истории казачества. На самом деле в основе как Казачьего сою­за «Алаш» (казахов) и казачьих вольниц России лежал древний тюрко-монгольский институт казачества. Множество кочевников уходили из своих родов в интернациональные казачьи коши ради военных трофеев и объединялись в государственные образования. Так появились касимовские казаки (город Касимов на территории современной Рязанской области). Со временем русские, украинские и тюркские казаки под влия­нием политиков разъединились и уже воевали друг с другом. При этом все они помнили о собственных корнях: перечитайте «Тихий Дон» и обратите внимание на то, что все казаки «перекусывали баурсаками с каймаком».

Как бы то ни было, за­острять внимание на превалировании тюркской или славянской роли в истории казачества не нужно, поскольку книга Радика Темиргалиева «Казахи и Россия» не дает оценок, кто был «хорошим» или «плохим» в казахско-русских отношениях. Правду надо воспринимать такой, какая она есть, горькая ли она, сладкая ли. Как писал А. С. Пушкин, «строк печальных не смываю».

Бектур КАДЫРОВ

Популярное

Все
Урегулирован механизм торговой надбавки
Должников пора призвать к ответу
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Когда спадет жара в Казахстане
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается
Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане
На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахстанские врачи и 319 тонн гуманитарной помощи: казахстанская делегация прибыла в Афганистан с масштабной миссией
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
В Астане состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып»
Первые выпускники классов «Жас сақшы» получили сертификаты
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения

Читайте также

Легенда казахской оперы: в Караганде прошла выставка к 100-…
Восхитила Степь талантами
Аида Балаева поздравила журналистов с профессиональным праз…
Величественная «Аида» украсит фестиваль «Опералия» в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]