О русских и казахских… казаках

[caption id="attachment_6950" align="alignright" width="300"] фото Игоря БУРГАНДИНОВА[/caption]

Радик Темиргалиев – молодой ученый-историк, публицист (родился в 1978 году), заместитель директора Института истории государства КН МОН РК, член правления научно-образовательного фонда «Аспандау». Он – автор нескольких десятков публицистических и научно-популярных статей по истории казахов, а также книг «Ак-Орда. Ис тория Казахского ханства», «Эпоха последних батыров (1680–1780)». В презентации приняли участие директор Института истории государства, член Национального совета РК Буркитбай Аяган, президент НОФ «Аспандау» Канат Нуров, известные ученые, государственные и общес­твенные деятели, студенты-историки.

Книгу и ее автора представил Буркитбай Аяган. «В современной истории нет государственной цензуры, есть самоцензура», – сказал руководитель института, отмечая достоинства нового научного труда, в числе которых тактичность в освещении отношений двух соседствующих государств.

Он также заметил, что история – наука, подверженная идеологическому давлению: советская история разительно не похожа на науку времен Карамзина, Соловьева и Костомарова, а нынешняя еще более отличается от предыдущих. Подтасовкой фактов занимались во все времена, а эмоциональность оценок не позволяет выявить истину даже в нынешнее время. И сейчас нередко в книгах некоторых казах­станских авторов можно встретиться с целым потоком обвинений в адрес России – царской ли, советской ли – в захвате лучших казахстанских земель, этноциде и геноциде казахов. Со своей стороны российские квази-историки создают образ своей страны как державы мессианской идеи спасения всех «темных» и «неразумных народов», не способных самостоятельно выжить в этом сложном мире. Чего стоят утверж­дения, что советская власть дала письменность всем меньшинствам, включая армян и греков.

– Большинство фактов, даже доказанных, такие «историки» либо игнорируют, либо толкуют, вывернув их наизнанку. Запретить их деятельность нельзя – не те времена, теперь – верховенство демократии, и альтернативные варианты должны сосуществовать хотя бы для диалектического развития науки, – заметил Б. Аяган.

Он убежден, что такой раскольнический, сектантский подход абсолютно неприемлем ни в какой нау­ке, и преодолеть его можно только аргументированными, неопровержимыми доказательствами. Образцом в этом служит Лев Гумилев.

Радик Темиргалиев изыс­кивает редчайшие факты, например в истории казачества. На самом деле в основе как Казачьего сою­за «Алаш» (казахов) и казачьих вольниц России лежал древний тюрко-монгольский институт казачества. Множество кочевников уходили из своих родов в интернациональные казачьи коши ради военных трофеев и объединялись в государственные образования. Так появились касимовские казаки (город Касимов на территории современной Рязанской области). Со временем русские, украинские и тюркские казаки под влия­нием политиков разъединились и уже воевали друг с другом. При этом все они помнили о собственных корнях: перечитайте «Тихий Дон» и обратите внимание на то, что все казаки «перекусывали баурсаками с каймаком».

Как бы то ни было, за­острять внимание на превалировании тюркской или славянской роли в истории казачества не нужно, поскольку книга Радика Темиргалиева «Казахи и Россия» не дает оценок, кто был «хорошим» или «плохим» в казахско-русских отношениях. Правду надо воспринимать такой, какая она есть, горькая ли она, сладкая ли. Как писал А. С. Пушкин, «строк печальных не смываю».

Бектур КАДЫРОВ