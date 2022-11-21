О серьезном и не только – в режиме онлайн

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Асель Муканова

Следить за ходом голосования на внеочередных президентских выборах можно было в прямом эфире телемарафона «Наша страна – наш выбор!».

Мастерство приходит с опытом

Это уже второй опыт телерадиокорпорации Qazaqstan в организации 16-часового онлайн-марафона после проведенного июньского референдума. С девяти утра и до часу ночи на всех интернет-платформах отечественных СМИ шла трансляция из «Қазмедиа орталығы», куда в течение дня были приглашены порядка 2 тыс. гостей.

Политики, общественные деятели, депутаты, эксперты, представители культуры, спорта, активная молодежь и блогеры обсуждали актуальные вопросы современной повестки, а также наслаждались выступлениями популярных артистов. Каждые два часа сменялась пара ведущих, всего же в марафоне отработали 27 известных тележурналистов.

Как и в прошлый раз, организационные моменты мы попытались выяснить у председателя правления телерадиокорпорации Qazaqstan Ляззат Танысбай. Она с самого утра наблюдала за масштабным процессом из зала. Первое, о чем рассказала в интервью, – это смена декораций.

Всего площадок, как и в прошлый раз, было три – основная, где находились ведущие, гости и артисты; дискуссионная – посередине зала. А вот брифинговая площадка, где при модерации Маржан Бахтияр с актуальной информацией периодически выступали наблюдатели, эксперты и представители госорганов, была перенесена в зрительный зал, так что во время включений все происходящее на сцене становилось живым фоном.

– Мастерство приходит с опытом, – призналась Ляззат Таныс­бай. – Возникла новая локация для брифингов, мы дополнили «картинку», поставили дополнительные LED-дисплеи. В техническом плане развиваемся, и на этот раз нам самим как телевизионщикам все очень нравится. И те, кто приходит, в первую очередь обращают внимание на декорации, свет, отмечают, что это что-то новое для нашей инду­стрии. Поэтому для нас это не только контент, полезный ауди­тории, но и новый опыт как для телевизионной команды.

В рамках телемарафона состоялись дискуссии экспертов на казахском и русском языках. Были организованы прямые включения со всех регионов страны, а также восемь – из-за рубежа.

Ежечасно проходили брифинги СЦК, во время которых меж­дународные наблюдатели, представители Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел озвучивали актуальную информацию о ходе голосования. Помимо этого, в зале работала экспресс-камера – гости отвечали на вопросы журналистов.

Зарубежных специалистов для проведения онлайн-марафона не привлекали. Главный режиссер телеканала Карлыгаш Смагулова рассказала, что новые декорации, конечно, усложнили задачу телевизионщикам. Но им самим интересно с ней справиться.

На марафоне работали 10 режиссеров, 7 ассистентов режиссеров, 22 оператора. Техника в режиме «включено» отработала 20 часов подряд, и это не совсем обычная практика.

– Мы попытались использовать не только серьезный, но и развлекательный контент, чтобы молодежи было интересно. Площадка создана для того, чтобы одни высказались, другие – получили нужную информацию, а все вместе просто насладились праздником, – отметила Ляззат Танысбай. – За рубежом это принятый формат, мы же только привыкаем к нему. Но если в первый раз у спикеров было множество вопросов, вплоть до того, как одеваться, то сейчас они уже более подготовлены.

В центре внимания – молодежь

Появились и технологические новинки: можно было просканировать QR-код и попасть на страницу марафона в Telegram, где размещались все видео- и фотоматериалы.

На сцене выступали звезды казахстанской эстрады – Мирас Жугунусов, Дастан Оразбеков, Маржан Арапбаева, Рухия Байдукенова, Мади Сыздыков, Садраддин, Калифорния. Блогер и музыкант Алексей Лодочников впервые примерил на себя роль стендапера.

В фойе молодые люди могли нанести на лица патриотический аквагрим. Рекордсмен Сергей Цырульников удивлял своими способностями. А художник Ринат Елюбаев раздавал портреты, взятые тут же на карандаш.

Встретив олимпийского чемпиона Серика Сапиева, я не мог­ла пройти мимо. Заместитель генерального секретаря НОК подчерк­нул, что выборы президента в каждой стране – самое важное политическое событие. Сам Серик проголосовал еще в девять утра, подчеркнув, что это долг каждого гражданина.

– Такой онлайн-марафон нужен, чтобы люди видели, как голосуют соотечественники, почувствовали единение с ними. Казахстан становится более демократичным, справедливым, открытым, многие вопросы граж­дан решаются. Сегодня слышен голос каждого, – сказал Серик Сапиев в интервью.

Новшеством телемарафона стали мотивационные лекции в формате TED-x министров: просвещения – Асхата Аймагамбетова, цифрового развития, инно­ваций и аэрокосмической промышленности – Багдата Мусина, «казахстанского Ника Вуйчича» Али Турганбекова.

Нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев рассказал молодежи интересные факты о мозге человека. Депутат Мажилиса, дипломат Айгуль Куспан дала советы, как стать и оставаться конкурентоспособным и уникальным (секрет в том, чтобы постоянно, на протяжении всей жизни учиться чему-то новому и совершенствоваться).

– Сегодня нашему народу важно единство. Работая, вы должны всегда ставить во главу угла интересы Родины, – обратилась она к молодым людям.

О выборе профессии с участниками телемарафона поговорил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он поделился простой формулой, которая состоит из поиска ответов на три вопроса: чего я хочу, что я могу и что нужно рынку труда?

– Благодаря поддержке Президента мы предоставляем прос­тые массовые инструменты. В регионах внедряется Атлас новых профессий, который дает картину того, какие профессии будут появляться в ближайшие пять лет, какие будут уходить, а какие трансформироваться. Порядка 40 новых профессий будут преподаваться в нескольких учебных заведениях. Более четырех тысяч студентов уже обучаются профессиям будущего. Cо следующего года мы запускаем бесплатный сервис EduNavigator – каждый желающий сможет пройти тестирование и определить свои сильные и слабые стороны, свои интересы, психологические особенности и те профессии, которые больше всего ему подходят, – рассказал министр.

В ходе дискуссии «Новое поколение – новое сознание» семейный коуч Асхат Абжанов заявил, что молодежь сегодня идет за блогерами, и современным политикам, в том числе акимам, нужно становиться лидерами мнений, заводить странички в TikTok, Instagram, делать подкасты.

Демограф Найла Мухтарова рассказала, что 16% населения, в основном, конечно, молодежь, совмещают основную деятельность с работой на фрилансе, и эти цифры будут только расти.

Подкупает, что молодежь сегодня старается вести здоровый образ жизни, имеет активную жизненную позицию, занимает­ся волонтерством, говорили спикеры. Депутат Мажилиса Вера Ким, которую мы спросили в кулуарах, готова ли она стать блогером, ответила, что таковой себя не считает, но достаточно активна в социальных сетях.

– Депутатская работа должна быть открыта для разных категорий населения. И если кому-то удобно задавать вопросы в соц­сетях, то мы должны предос­тавлять им такую возможность, – сказала она.

Родину любить!

Серьезная дискуссия о месте Казахстана в мире развернулась в первой половине дня. Офи­циальный представитель МИД РК Айбек Смадияров говорил об акти­визации внешней политики, большом интересе к нашей стране со стороны западных партнеров. Однако внешняя политика «зеркалит» внутреннюю, и для начала мы должны «понравиться самим себе».

Казахстан может стать плацдармом для диверсификации инвестиционных потоков, для этого нужны либерализация экономики и реформы, заявил председатель международного бизнес-клуба «Алтын Орда» Мархаббат Балгабай. При этом привлечение инвестиций – не самоцель, нужно создавать собственное производство с высокой добавленной стоимостью.

Благоприятные условия для инвесторов мы уже создали, теперь нужно ставить конкретные цели и требовать от инвесторов выполнения ими обязательств, считает депутат Мажилиса Юрий Жулин.

– Казахстан уже давно стал признанным, уважаемым членом мирового сообщества. Фундаментом служит последовательная многовекторная политика. За 30 лет наша страна не была втянута ни в один конфликт, – сказал он. – Скамейка посредников-миротворцев в мире ограничена. И Казахстан является одной из немногих таких стран.

Еще одна экспертная площадка была посвящена взаимодействию общества и государства. Этот воп­рос актуален во все времена, но нет специальных правил, и Казахстан методом проб и ошибок пытается найти эффективные пути коммуникации.

Директор Казахстанского инсти­тута стратегических иссле­дований при Президенте Еркин Тукумов начал с того, что все властные институты сегодня используют соцсети, и их значимость растет. Но это не значит, что традиционные каналы коммуникации должны уйти в тень, это вызов для них.

– Роль блогеров важна, но я вижу опасную подмену, когда голос блогера часто становится важнее мнения эксперта, – справедливо подчеркнул он.

Чтобы гражданину донести свои мысли, сегодня классические институты коммуникаций не нужны, ибо есть соцсети, заметил правозащитник Чингиз Лепсибаев. На фоне НПО, партий и СМИ соцсети остаются самыми эффективными. Возможно, Хомяка из TikTok знают больше, чем депутатов Парламента, но это не делает ее мнение важнее.

Политолог Жулдызай Искакова считает, что с усложнением общества расширяются и каналы донесения информации от общества к государству, растет взаимодействие в соцсетях. Главное, чтобы все мы действовали в рамках законодательства. То есть если ты блогер с миллионами подписчиков, то должен нести ответственность за то, что транслируешь в массы.

Резюмируя непростой разговор, Еркин Тукумов отметил: власть поняла свои ошибки, готова идти на серьезные реформы, и, ставя амбициозные задачи по реформированию страны на ближайшие семь лет, нужно думать о человеческом капитале, бороться за молодые таланты по всему миру.

Много говорили о цифровизации. Интересную подводку к выходу Багдата Мусина придумали режиссеры: на сцене завязался диалог мальчика-подростка и… робота. Оказалось, это популярный в казахстанских соцсетях робот Бакош. И далее радужные цифровые перспективы Казахстана из уст министра звучали уже органичнее.

Наша страна лидирует по темам цифровизации. Более 96% государственных услуг оказываются в электронном формате. Однако пока «хромают» вопросы кибербезопасности, участились кибератаки и случаи онлайн-мошенничества. Нужно развивать критическое мышление, повышать цифровую грамотность населения. И каждый должен начинать с себя.

То же самое можно сказать про патриотизм, речь о котором шла в одной из последних дискуссий в рамках марафона. Ведущий поинтересовался у молодых людей в зале, что для них означает патриотизм. Это любовь к родине, к семье, друзьям, взаимное уважение, взаимопомощь, безо­пасность, прозвучали ответы.

Проректор Кокшетауского государственного университета Галым Байтук в прямом эфире предложил почтить память Аска­ра Забикулина – пожарного, за жизнь которого несколько дней боролись врачи. Вчера стало известно о его кончине.

Аскар спас в пожаре нескольких человек. А теперь без мужа и отца остались жена и двое маленьких детей.

Патриотичным по отношению к своим гражданам должно быть и государство. Пример тому – присвоение имени Аскара Забикулина одной из столичных улиц. Следует также взять ответственность за обучение его детей, считают общественные деятели.

В спокойной обстановке

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Азамат Сергазин в одном из последних своих вчерашних брифингов сообщил, что в соответствии с Конституцией и другими законодательными актами органами прокуратуры были приняты все необходимые меры по обеспечению законности процесса проведения выборов президента. Главным приоритетом были вопросы неукоснительного соблюдения всеми участниками избирательного процесса требований законодательства и избирательных прав граждан.

С начала голосования в органы прокуратуры поступило всего три обращения – от жителей Астаны, Кокшетау и Актобе, они переданы в МВД и территориальные избирательные комиссии. В суды поступило два иска.

– В целом электоральная кампания и сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан на воспрепятствование непосредственно реализации права на голосование не имеется, – сообщил Азамат Сергазин.

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев в свою очередь сообщил, что органы суда привлекли к административной ответственности четырех человек, которые призывали к проведению и учас­тию в несанкционированных митингах. Административные протоколы на 15 человек переданы в суд. В целом к концу голосования обстановка в стране остается стабильной, полиция продолжила работу в усиленном режиме.

...Телемарафон «Наша страна – наш выбор!» продолжался до поздней ночи. После полуночи на нем же прозвучали результаты exit poll.

В целом проведение много­часовых онлайн-марафонов в исторически важные дни, кажется, стало в Казахстане хорошей традицией. Причем их наполнение – контентное и техническое – будет с каждым разом только лучше.

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