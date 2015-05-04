О Шакариме – на английском 972 Татьяна БЕК

Ее автор – ректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, академик Национальной академии наук РК, доктор исторических наук Ерлан Сыдыков. Перевод на английский язык осуществил представитель Академии им. Чингиза Айтматова в Лондоне Джон Амор.

Презентацию открыл глава компании Werner Capital Томас Вернер. А доктор искусствоведения А. Тайзенхаузен отметил: «В этой книге – вся жизнь казахского поэта, философа и педагога Шакарима. Это больше, чем биография человека, в этой книге – краткая история нации». Также выступили представители Евразийского университета – Жанна Нурманова и Гулбану Шарипова. Выступающие говорили, что книга стала результатом важного научного исследования и вместе с тем написана увлекательно, доступно и будет интересна широкому кругу читателей. Через семью Шакарима, повседневную жизнь казахской степи просматривается история нации: положение женщины в обществе, статус просвещенной знати и, конечно, традиции и обычаи, духовное наследие, философия, трепетное отношение к эпической поэзии... Отметим, что ранее книга уже вышла на казахском, русском (серия «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия») и турецком (издательство Bengu) языках.