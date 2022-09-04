О ситуации с движением поездов в Костанайской области рассказали в ҚТЖ

Природный пожар повлиял на график движения поездов в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании «Қазақстан темір жолы».

На 01:00 часов 4 сентября сообщалось о задержании 11 грузовых и 6 пассажирских поездов.

«На участке Тобол – Кушмурун, на перегонах Аманкарагай и Казанбасы пожар подошел к железнодорожному полотну с обеих сторон. В связи с угрозой для жизни и здоровья пассажиров были отменены поезда, проходящие по данному участку, до нормализации ситуации», - информировали в ҚТЖ.

Из четырех поездов, находящихся в пути рядом с данным участком, 2 поезда перенаправили через Кокшетау (№82, 44), а поезда №51, 37 оставили на станции Кушмурун до ликвидации пожара.

«4 сентября в 03:57 после предварительного осмотра пути отправлен первый контейнерный поезд, второй – в 04:21. В 05:25 под прикрытием пожарного поезда отправлены пассажирский поезд №51 сообщением Алматы – Уральск (время задержки – 11 часов 8 минут) и поезд №37 Семей – Мангистау», – сообщили в компании.

В ҚТЖ сформирован оперативный штаб. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (7172) 60-63-15, 8 (701) 777 65 80.

Движение поездов будет полностью возобновлено после информации от оперативного штаба МЧС.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. По последним данным, площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

В тушении пожаров задействованы 1 332 человека, 159 единиц техники, 5 воздушных судов и 5 пожарных поездов.

С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. Из четырех сел эвакуировали 1 841 человека. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия.

На этот час известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.