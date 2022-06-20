О ситуации с отгрузкой казахстанской нефти на КТК рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что приостановка двух выносных причальных устройств (ВПУ) на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) не повлияет на отгрузку казахстанской нефти, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что ВПУ-1 и ВПУ-2 на КТК приостановили временно.

«Там собираются провести работы по очистке дна перед проведением донных работ. Боеприпасы там еще со Второй мировой войны, они там в достаточном количестве, к сожалению», – сказал министр.

Эта ситуация, по его словам, не повлияет на отгрузку казахстанской нефти.

«С 15 по 25 июня, если они закончат работы, соответственно, Кашаган у нас вообще до 15 июля на ремонте стоит. Мы помещаемся (транспортировка – прим. ред.) с одним ВПУ. Один – третий ВПУ – так же и работает, первые два на приостановке в связи с проведением этих работ по очистке дна с 15 по 25 июня. По плану. А ремонт с 1 июня по 15 июля на Кашагане. Вы же помните, история была с аварией: один ВПУ – это 70% мощности. Соответственно, без Кашагана те объемы нефти, которые на КТК заходят, прекрасно помещаются при работе одного ВПУ», – резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, по трубопроводной системе КТК транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега. 21 и 22 марта 2022 года после непогоды на морском терминале было выявлено повреждение выносного причального устройства 3. В этой связи КТК приостановил эксплуатацию указанного ВПУ. 23 апреля 2022 года после ремонта ВПУ-3 вновь заработало.