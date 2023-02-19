О ситуации с теплоснабжением в Экибастузе рассказали в Минэнерго

Ремонтные работы завершены, подачу тепла в жилые дома Экибастуза восстанавливают, сообщает kazpravda.kz со ссылкой на сайт Минэнерго.

Фото пресс-службы Минэнерго

Как сообщалось ранее, 18 февраля, в 04:37, на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.

В результате остановлены водогрейные котлы со снижением параметров температуры теплоносителя.

Примерно в 20:00 ремонтные работы были завершены, после заполнения коллектора, в 23.00, была начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети.

В настоящее время в работе на Экибастузской ТЭЦ 6 котлов, температура теплоподачи - 70 градусов.

На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Ситуация находится на контроле Правительства.