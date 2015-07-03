Экономика О снижении таможенных пошлин в рамках ВТО рассказали в НПП Шынар Оспанова

О снижении таможенных пошлин в рамках ВТО рассказали в Национальной палате предпринимателей "Атамекен", передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В отношении товаров Казахстан снизит средневзвешенный таможенный тариф до 6,5% с действующих 10,4% в рамках единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС. До формирования Таможенного союза средневзвешенный таможенный тариф Казахстана составлял 6,2%. Для сельскохозяйственных товаров средний уровень таможенных пошлин составит 10,2% против 17% в рамках ЕТТ, а для промышленных товаров – 5,6% против 8,7% в рамках ЕТТ", – сообщили в пресс-службе.



Таким образом ставки таможенной пошлины станут ниже единого таможенного тарифа ЕАЭС по 3 512 товарным позициям – это автомобили, пищевые продукты, лесоматериалы, ювелирные изделия, провода, кабели, напитки и другое.



Также будут достигнуты договоренности об увеличении размера тарифных квот на мясо говядины, свинины и мясо птицы.



"Казахстан примет на себя обязательства по обеспечению доступа к 10 секторам услуг, в том числе к 116 подсекторам. В том числе в сфере телекоммуникаций, страхования, банковских услуг, транспорта, туризма, торговли и других. В течение 4 лет с даты присоединения Казахстан начнет переговоры о присоединении к Соглашению о правительственных закупках", – проинформировали в пресс-службе.



Кроме того, меры поддержки в виде требования местного содержания в контрактах на недропользование должны быть устранены к 1 января 2012 года. Со вступлением в ВТО должны быть запрещены все субсидии, связанные с экспортом и замещением импорта.



Напомним, 22 июня текущего года пакет документов о присоединении Казахстана к ВТО был утвержден и передан в Генеральный совет ВТО для официального принятия. Ратификация протокола о присоединении Казахстана к ВТО должна быть проведена в срок до 31 октября 2015 года. Официально Казахстан станет 162-м членом ВТО после 30 дней с даты ратификации.

