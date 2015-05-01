Свежий выпуск О солдатах Победы Дулат МОЛДАБАЕВ

Вот и на V пленуме Центрального совета РОО «Организация ветеранов», проходившем в Астане, жарко обсуждались вопросы подготовки и проведения празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В работе ветеранского форума приняла участие вице-министр здравоохранения и социального развития РК Светлана Жакупова.

Председатель Центрального совета Омирзак Озганбаев в своем докладе отметил, что по инициативе ветеранских организаций проделана большая организаторская и массово-политическая работа по подготовке к торжествам, вовлечению в эту деятельность значительной части общества. Улучшилась координация и взаимодействие различных структур при реа­лизации проектов и акций – «Ардагерлерді ардақтайық» совместно с партией «Нур Отан», «Жеңіс» – с фондом «Самрук-Казына», фестивалей «Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер!», «Дорогами Победы».

Из докладов главы центрального совета, председателей областных, городских, районных советов ветеранов явствовало, что при непосредственном участии ветеранских организаций проведена масштабная работа по увековечению памяти защитников Отечества. Только за последние два года в стране открыто 148 новых памятников, реконструированы, отремонтированы и приведены в порядок свыше двух с половиной тысяч мемориальных объектов. Активизировалась деятельность общественных музеев, ширится волонтерское движение, повсюду проводятся эстафеты памяти, реконструкции общественно-политических событий военного времени, научно-пропагандистские конференции, «круглые столы», встречи с молодежью.

Увидели свет 630 книг о войне и ветеранах, вышли в прокат художественные и документальные фильмы, смонтированы сотни видео­фильмов. Массовым тиражом выпускаются плакаты о героях войны, расширяется информационное пространство, появились ветеранские порталы.

Особое внимание уделяется социальной поддержке ветеранов. И на этом фоне вызывает тревогу степень информированности подрастающего поколения о Великой Отечественной войне. Опросы, проведенные среди молодых людей от 15 до 30 лет, показывают, что абсолютное большинство не знает, сколько казахстанцев воевало, погибло, пропало без вес­ти в войне 1941–1945 годов. Из 500 Героев Советского Союза, выходцев из Казахстана, молодые казахстанцы вспомнили лишь имена Бауржана Момышулы, Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой.

– Мало кто из них смог назвать автора стихотворения «Ленинградцы, дети мои», – добавил Омирзак Озганбаев.

Все это говорит о том, что нужна систематическая, кропотливая работа по изучению истории нашего государства. И поисковую, исследовательскую, издательскую, спонсорскую деятельность глупо ограничивать юбилейными датами.

– На территории стран СНГ только в учебных заведениях Беларуси изучается курс «Великая Отечественная война», – сообщил председатель центрального совета. – В школах Германии и Японии истории войны отдано в пять раз больше часов, чем в России и Казахстане.

Не наступаем ли мы на старые грабли? Советские учебники по истории тоже молчали о подвиге Рахимжана Кошкарбаева, первым вод­рузившего полковое знамя на стене Рейхстага. Пальцев рук хватало, чтобы пересчитать батыров, чьи имена попали на их страницы. В число счастливчиков входили те, чью биографию можно было подвести под теорию классовой борьбы. К счастью, те идеологические мифы ушли в прошлое.