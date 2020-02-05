О состоянии эвакуированных из Уханя казахстанских студентов рассказали в Минздраве

На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип рассказал о состоянии казахстанских студентов, эвакуированных из Уханя, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Касательно наших граждан, эвакуированных из Уханя. Напоминаем, что доступ к ним всех, в том числе СМИ, ограничен до 16 февраля - конца карантина. Вчера и позавчера они сдавали различные тесты, результаты которых показали отсутствие коронавируса", – сообщил Ахметшарип.
Тем не менее, он отметил, что согласно клиническому протоколу, они будут находиться под карантином.
"Из 83 эвакуированных казахстанцев у 12-ти отмечается клиника ОРВИ легкой степени, с катаральными явлениями, без повышения температуры тела. Состояние эвакуированных из Уханя граждан Республики Беларусь (5 человек) и Армении (1 человек) - удовлетворительное, температура в норме, жалоб на состояние здоровья нет", – добавил спикер.
Кроме того, благодаря Министерству иностранных дел РК, из города Ухань сегодня были эвакуированы в Тюмень и Ташкент остававшиеся там казахстанские студенты.
"Они будут находиться под наблюдением местных специалистов необходимые две недели. Сотрудники Минздрава будут мониторить их состояние. Сегодня министр здравоохранения Елжан Биртанов провел телефонный разговор со своими коллегами из России и Узбекистана, где были достигнуты договоренности по данному вопросу", – заключил Ахметшарип.