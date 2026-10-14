О состоянии госпитализированных школьников рассказали врачи Алматы

Более 40 школьников попали в больницу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

12-13 октября в Детскую инфекционную больницу госпитализированы 47 учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление общественного здравоохранения Алматы

Все они находятся под наблюдением врачей. Еще 8 детей изолированы в интернате и находятся под медицинским наблюдением.

Деятельность школы, интерната и пищеблока приостановлены. Специалисты проводят проверку, отобраны пробы для лабораторных исследований. Ситуация находится на контроле профильных служб.