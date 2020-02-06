О состоянии пострадавших в аэропорту Стамбула казахстанцев рассказали в МИД РК

В Министерстве иностранных дел РК рассказали о состоянии пострадавших в аэропорту Стамбула казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz
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"По информации турецкой стороны, предоставленной казахстанскому консулу, один из пострадавших граждан РК, ввиду незначительных травм, отказался от госпитализации и выписался после осмотра врачей. Второго гражданина Казахстана, который также получил незначительные травмы, выписали сегодня, после недолгого лечения", - говорится в информации внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось о том, что двое граждан Казахстана пострадали
во время жесткой посадки самолета
авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен.
Всего на борту лайнера, выполнявшего рейс Измир — Стамбул, находился 171 пассажир и 6 членов экипажа.
Турецкое информагентство DHA опубликовало видео
происшествия. На кадрах с камеры наблюдения видно, как лайнер на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, после чего выкатывается за ее пределы и падает с обрыва.