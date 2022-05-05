Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash/
Культура , США
О совместных планах с продюсером Lady Gaga объявил Димаш Кудайберген

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген сообщил о совместных планах с известным американским продюсером Ральфом Саймоном, передает Kazpravda.kz.

Один из основателей современной индустрии мобильных развлечений, продюсер популярной американской певицы Lady Gaga Ральф Саймон прилетел на концерты Димаша в Европе из Лос-Анджелеса.

«Мы за довольно долгое время нашего общения сделали первое совместное фото. Обсудили большие идеи и интересные совместные планы.

Он в 1970-х годах стал соучредителем независимой группы музыкальных компаний Zomba Group (ныне – дочерняя компания Sony Music Entertainment) и за два десятилетия превратил ее в ведущий независимый лейбл звукозаписи, музыкальное издательство и компанию по управлению продюсерами. Подписал контракт с американскими музыкальными исполнителями Backstreet Boys, NSYNC, Бритни Спирс, Тимберлейк и Джанет Джексон», – написал в своем аккаунте в Instagram Димаш.

У титулованного продюсера немало достижений на творческом поприще. Артист поделился со своими подписчиками некоторыми сведениями из его яркой биографии.  

Так, в середине 90-х Саймон был исполнительным вице-президентом Capitol Records и Blue Note Records в Голливуде и основал глобальное подразделение новых медиа EMI Music. В 1997 году он основал Yourmobile (позже переименованную в Moviso), первую компанию по производству рингтонов в Америке, Европе, Великобритании, Австралии и Африке. В 2001 году Саймон вместе с Энтони Стоунфилдом, Хилтон Розенталь, Шейном Дьюингом и Клиффом Бригденом стал соучредителем YourMobile Group».

Саймон является основателем и генеральным директором компании Mobilium Global Ltd (базирующейся в Лондоне, Англия, Лос-Анджелесе, Мумбаи, с ассоциированными офисами в Хельсинки, Финляндия).

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