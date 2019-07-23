О создании проектного офиса Правительства, рассказали в Минфине

Первый заместитель Премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал о создании проектного офиса Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Ведется систематическая работа по реализации стратегических инициатив Елбасы, поручений Главы государства и предвыборной программы в президенты. Разработана "новая повестка" Правительства, направленная на обеспечение качественного развития экономики и повышение благосостояния населения. Определены семь приоритетных направлений, предполагающих комплекс системных и структурных мер, направленных на активное привлечение инвестиций, создание продуктивных рабочих мест, диверсификацию экономики, рост производительности и продвижение экспорта", – сказал Смаилов.
Кроме того, по его словам, разработаны меры, призванные улучшить качество жизни населения через развитие инфраструктуры, обеспечение доступным образованием и медуслугами, а также повышение эффективности систем соцобеспечения.
"Для мониторинга эффективной реализации новой повестки сформирован проектный офис Правительства. Данный подход использован в таких странах, как Великобритания, Малайзия и ОАЭ, и показал свою эффективность. Для практической реализации новой повестки сформированы 14 рабочих групп. На сегодня ведется разработка детальных планов действий. Выработаны 180 мер с конкретными сроками, индикаторами, инструментами достижения, приклеплением ответственных лиц", – сообщил министр финансов.
Смаилов добавил, что 25 июля начнется согласование планов действий с руководителями рабочих групп – министрами.
" С 1 августа начнется обсуждение с кураторами приоритетных направлений – заместителями премьер-министра.
Планы действий будут презентовываться Премьер-министру. Проектный офис будет проводить регулярный мониторинг и активное содействие реализации новой повестки. Такой подход позволит увеличить эффективность реализации предвыборной программы Главы государства", – заключил Смаилов.