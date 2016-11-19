О сражениях, лишениях и победах Статьи 631 Сергей НАГОВИЦЫН, Алматы

В рамках акции, посвященной 75-летию массового героизма казахстанцев в боях под Москвой, от площади «Астана» к Мемориалу славы в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев торжественным маршем, в сопровождении военного духового оркестра, прошли сотни алматинцев. Это не просто событие, призванное напомнить казахстанцам о героизме наших отцов, дедов и прадедов. Ведь 16 ноября исполнилось 75 лет со дня подвига 28 панфиловцев, а 18 ноября – 75 лет со дня гибели генерала Ивана Панфилова. После завершения марша на площади перед Вечным огнем состоял­ся митинг, посвященный 75-летию под­вига 316-й стрелковой Панфиловской дивизии в битве за Москву.



– Эти акции нужны не мертвым – они нужны живым, – рассказывает председатель «Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане» Мурат Абдушукуров. – Мы должны всегда помнить о том, что необходимо сохранить в родном Казахстане мирное и чистое небо. Сегодня здесь находится очень много молодежи, и мы это приветствуем. Потому что мы хотим, чтобы наша молодежь гордилась подвигами своих отцов и дедов, а также, чтобы молодые знали и понимали ценность человеческой жизни. В будущем им управлять нашей страной. Чтобы они жили в мире и дружбе, им необходимо знать историю, помнить имена павших, в том числе и за их светлое будущее, героев. И как говорит наш Президент, мир, дружба – это ключ к будущему нашего Казахстана.



Для участия в акции «Нас миллионы панфиловцев!» в Алматы прибыла делегация из России. В ее состав вошли депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель «Бессмертного полка России» Николай Земцов, руководитель мемориальной акции «Свеча памяти 22 июня» при Госдуме РФ Павел Илларионов, председатель исполкома «Бессмертного полка России» Елена Калгина, председатель общественной палаты Московской области Алексей Вайц.



– Здесь, у святого огня памяти павших, где хранится земля с места гибели героев, обильно политая кровью представителей всех народов, проживавших в СССР, мы вспоминаем имена генерала Панфилова, Бауыржана Момышулы, Василия Клочкова, Мусабека Сенгирбаева, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и многих сотен тысяч других героев, – сказал в ходе торжественного митинга Павел Илларионов. – Они смотрят на нас. Будем верны их памяти и едины в наших делах.



В торжественной обстановке он вернул в Алматы штандарт Бессмертного полка, который прошел торжественным маршем с делегацией по местам подвига героев-панфиловцев. Также у Вечного огня состоялось подписание меморандума о взаимодействии российского и казахстанского «бессмертных полков».



В ходе митинга под звуки песни в исполнении Марка Бернеса «Журавли» в небо взмыл воздушный шар с портретом Ивана Панфилова, на котором изображены флаги Казах­стана, Кыргызстана и России. Память доблестных воинов и героев почтили минутой молчания.



Одновременно с митингом на площади у Вечного огня в актовом зале Дома армии начался торжественный концерт, приуроченный к 75-летию подвига воинов 316-й стрелковой Панфиловской дивизии. На музыкальном вечере Государственная хоровая капелла им. Бахытжана Байкадамова и рок-группа «Мотор-Роллер» исполнили произведения о войне, ее лишениях и победах.

