О статусе, о службе и жилье

В социальный пакет казахстанских военнослужащих внесены изменения.

Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих». Изменения направлены на улучшение социального пакета военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов, регламентацию вопросов прохождения воинской службы, по которым имелись пробелы и коллизии.

В частности, поправки вносятся в законы «О жилищных отношениях», «О специальных государственных органах Республики Казахстан» и «О воинской службе и статусе военнослужащих». Законом предусматривается переход права приватизации служебных жилищ, получения денежной компенсации и использования права на обмен членам семьи умершего (погибшего) сотрудника спецгосоргана или военнослужащего, приватизации служебных жилищ по остаточной стои­мости или безвозмездно. Изменения касаются также ограничения случаев двойного обеспечения жильем.

Впервые для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований вводится понятие «модульный (мобильный) жилой дом». Это быстровозводимые жилые дома, которые будут установлены на территории закрытых и обособленных военных городков.

Внесение поправок в закон предусматривает расширение прав и обязанностей военнослужащих, установление непрерывности воинской службы сроком до трех месяцев с момента увольнения и до повторного поступления на воинскую службу по контракту. Изменения и дополнения включают вопросы проведения полиграфологического исследования при аттестации.

В документе дифференцированно устанавливаются пределы материальной ответственности за ущерб, причиненный по неосторожности. При этом сохраняется полная материальная ответственность военнослужащих в случае причинения ущерба умышленно. Увеличен и возрастной ценз при поступлении на воинскую службу с 30 до 32 лет 6 месяцев.

По решению первого руководителя государственного органа военнослужащему может быть продлен срок воинской службы сверх предельного возраста до пяти лет. В Законе «О специальных государственных органах Республики Казахстан» предусматриваются поправки, направленные на унификацию подходов к прохождению службы военнослужащими и сотрудниками специальных государственных органов, проинформировала пресс-служба Министерства обороны РК.