Аким Шымкента прокомментировал вопрос строительства LRT в городе

Аким Шымкента Мурат Айтенов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о строительстве ЛРТ и БРТ в городе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, такое предложение внесено в рамках внесений изменений в Генеральный план города.

"Данный проект рассматривается в рамках нашего генплана. Будет он реализоваться или нет - решение еще впереди. Но все специалисты требуют, чтобы в мегаполисе был альтернативный транспорт, кроме автобуса, это ЛРТ и БРТ соответственно. Какой проект будет реализован первым, зависит от бюджета города и от возможностей и предложений инвесторов. У нас на сегодня общественный транспорт находится полностью на рыночной экономике", – сказал Мурат Айтенов.

Он отметил, что Генеральный план не создается заново. В него вносятся изменения.

"Генплан города был утвержден в 2012 году - тогда Шымкент был областным центром. Сейчас в городе проживают свыше миллиона человек. В этом году, с учетом динамики роста населения, в Генплан вносятся изменения. Мы дали срок месяц, чтобы жители города смогли внести свои предложения. По мнению экспертов, городу-миллионнику нужен альтернативный вид транспорта, так как наблюдается рост динамики населения. Сейчас готовятся чертежи ЛРТ и БРТ. В дальнейшем этот вопрос обсудим с Правительством. Тем не менее, будем рассматривать возможность привлечения инвесторов для внедрения ЛРТ", – заключил аким.