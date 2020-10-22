О сути преобразований

В мероприятии, помимо членов совета, в режиме видеоконференции приняли участие депутаты маслихатов 17 регионов страны.

В ходе заседания состоялся обстоятельный обмен мнениями по основному вопросу повестки дня – участию депутатов маслихатов в реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

– Данный документ содержит в себе всестороннюю программу обеспечения жизнедеятельности страны в условиях беспрецедент­ных современных вызовов. В своем Послании Глава государства поставил комплекс взаимосвязанных задач в целях совершенствования системы государственного управления. Одним из важных направлений данного процесса определено развитие местного самоуправления, подразумевающего укрепление местных представительных органов, деятельность которых должна стать максимально транс­парентной для населения, – сказал вице-спикер Сената.

В связи с этим было отмечено, что содействие эффективному развитию регионов является одним из важных направлений деятельности верхней палаты Парламента. Через Совет по взаимодействию с местными представительными органами маслихатам оказывается всемерная помощь в рамках их законодательных полномочий.

Отдельной темой обсуждения в ходе заседания было продвижение государственной программы «Рухани жаңғыру», которая приз­вана быть одной из движущих сил проводимых в стране политичес­ких и экономических реформ.

Участники заседания были единодушны в необходимости более акцентированной и предметной работы с избирателями. В своем выступлении секретарь Западно-Казахстанского областного мас­лихата Малик Кулшар отметил, что депутаты маслихатов должны донести до каждого казахстанца суть и пути реализации Послания Главы государства.

В настоящее время значительное содействие этой работе при координирующей роли Сената оказывает РОО «Союз юристов Казахстана», насчитывающее в стране около 20 тыс. членов. Его председатель Серик Акылбай проинформировал о том, что в целях повышения правовой грамотности депутатов маслихатов Союзом юристов Казахстана подготовлен и передан в регионы ряд тематических лекций с разъяснениями о принимаемых Парламентом законов.

В ходе заседания в состав совета в качестве коллективных членов были приняты Департамент ­координации программы «Рухани жаңғыру» МИОР, Институт государственного местного управления, а также республиканский журнал «Мәслихат және әкімдік – маслихат и акимат».

По итогам участники заседания в соответствии с рассмотренными вопросами выработали перс­пективный план работы совета.