О сверхзадаче президентских выборов высказался Карин

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Госсоветник напомнил, что сегодня завершается период предвыборной агитации.

В общей сложности с момента анонсирования и объявления президентских выборов избирательная кампания заняла около трех месяцев.

Как отметил Карин, эти выборы стимулировали новые содержательные общественные дискуссии о путях дальнейшего развития страны.

«Но за перипетиями избирательной кампании нельзя забывать о сверхзадаче предстоящих выборов.

В это воскресенье пройдет не просто голосование за того или иного кандидата, но произойдет запуск новой, более демократической модели государственного устройства, конституционные контуры которой казахстанцы утвердили на июньском референдуме.

Символично, что именно сегодня вступили в силу законы, принятые с целью законодательного обеспечения конституционной реформы», – обозначил госсоветник.

Следующим этапом в перезагрузке государственных институтов станут предстоящие в первой половине следующего года выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней, продолжил он.

«В результате, будет сформирована новая, качественно другая политическая система.

Тем самым все политические реформы, проводимые в стране с 2019 года по сегодняшний день, замыкаются в единую платформу политической модернизации», – подытожил Ерлан Карин.