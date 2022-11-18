О сверхзадаче президентских выборов высказался Карин

Политика

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин в своем Telegram-канале разъяснил сверхзадачу предстоящих президентских выборов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: akorda.kz

Госсоветник напомнил, что сегодня завершается период предвыборной агитации.

В общей сложности с момента анонсирования и объявления президентских выборов избирательная кампания заняла около трех месяцев.

Как отметил Карин, эти выборы стимулировали новые содержательные общественные дискуссии о путях дальнейшего развития страны.

«Но за перипетиями избирательной кампании нельзя забывать о сверхзадаче предстоящих выборов.

В это воскресенье пройдет не просто голосование за того или иного кандидата, но произойдет запуск новой, более демократической модели государственного устройства, конституционные контуры которой казахстанцы утвердили на июньском референдуме.

Символично, что именно сегодня вступили в силу законы, принятые с целью законодательного обеспечения конституционной реформы», – обозначил госсоветник.

Следующим этапом в перезагрузке государственных институтов станут предстоящие в первой половине следующего года выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней, продолжил он.

«В результате, будет сформирована новая, качественно другая политическая система.

Тем самым все политические реформы, проводимые в стране с 2019 года по сегодняшний день, замыкаются в единую платформу политической модернизации», – подытожил Ерлан Карин.

Популярное

Все
Из обрывков старых глянцевых журналов художник создает залитые солнцем городские пейзажи
С 2029 года демографические показатели Казахстана начнут возрастать, а это значит, что семейно-демографическим и гендерным вопросам нужно уделять пристальное внимание уже сегодня
Павлодарские педагоги предлагают сделать раннюю профориентацию школьников обязательной и системной
Важно не упустить момент, когда ребенок или подросток сам захочет рассказать о своих переживаниях, равно как и быть готовым считаться с его мнением
Ербол Карашукеев: Хороший урожай – результат плодотворного труда фермеров
В 2023 году исполнится 100 лет со дня рождения замечательной актрисы театра и кино, народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии Бикен Римовой
​​​​​​​Шаг, поворот, «обнимашки»!
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 ноября
Новый облик крестьянки
Дон де Морон, чак-чак и соломенное чудо
​​​​​​​Будет жесткий спрос
Войлок: и в пир, и в мир
Язык пожарному знать надо!
Черный список для ловкачей
Опыт – надежный попутчик
С прицелом на Универсиаду
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Братское дерби завершилось поражением
Стоит только захотеть
Успешный дебют
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
В Казахстане проведут ІІ Тюркскую универсиаду
Цитату Токаева о поддержке территориальной целостности всех государств разъяснил пресс-секретарь
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Квартиру подарили семье мальчика, лишившегося рук от удара током
Похищенное в Алматы оружие продолжают находить на кладбищах
Неизвестный «заминировал» школы в Петропавловске
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Политика
Глава ЦИК напомнил об ответственности за нарушение дня тиши…
Политика
С животными на избирательные участки нельзя – ЦИК
Политика , Сенат
Спикер Сената встретился с наблюдателями от ТюркПА
Политика
Выборы президента РК: 11 казахстанцев включены в избиратель…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]