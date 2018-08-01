​О тебе пою, столица!

Самый большой зал Туркестана оказался заполненным до отказа, несмотря на понедельник. Впрочем, все мероприятия, прошедшие в рамках Дней культуры Астаны в Шымкенте и в Туркестанской области, отличались массовостью.

Столичные артисты продолжают путешествовать по стране, радуя казахстанцев своим искусством. По сложившейся традиции в каждом регионе гастроли рассчитаны на 3 дня, в ходе которых местные жители могут посетить выставки, концерты, посмотреть спектакли, цирковые представления...

В областном музее изобразительного искусства вниманию посетителей предложили выс­тавку «Ақ тілекпен, Астана!», организованную коллективом Дворца независимости. В экспозицию включили полотна полусотни известнейших художников Казахстана, при помощи красок и кисти передающих красоту природы страны, знакомящих с памятниками архитектуры и археологии, историческими дос­топримечательностями.

Местные почитатели театрального искусства смогли по достоинству оценить спектакли, представленные драматическими коллективами Астаны. Труппа Государственного академичес­кого казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева предложила вниманию зрителей на сцене областного русского драматического театра историческую драму Каната Жунисова «Сәкен-сұңқар». Жительница Шымкента Айгуль Сембай признается, что, узнав о гастролях столичных театров, отложила все запланированные дела. Поехать в Астану, чтобы посмотреть пос­тановки, у нее нет возможности, а тут такая удача – артисты сами приехали в наш город!

Спектакль, рассказывающий о яркой, полной борьбы за справедливость жизни великого поэта, писателя, талантливого драматурга, педагога Сакена Сейфуллина, пришелся по душе шымкентскому зрителю, в полной мере оценившему сюжет и игру актеров. Образ Сакена на сцене воплотил известный актер театра и кино Сырым Кашкабаев, роль супруги казахского писателя Гульбахрам исполнила актриса Алтынай Ногербек, Ахмета Байтурсынова – Болат Ыбыраев. Над постановкой работали режиссер-постановщик заслуженный деятель РК Алимбек Оразбеков, художник-постановщик Берик Бурбаев.

Столичные актеры показали также элегию Серика Тургынбекулы «Шәмші», над которым работали режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель РК Болат Узаков, художник-пос­тановщик – деятель культуры РК Канат Максутов, главный хормейс­тер – заслуженный деятель РК Амантай Жумашев.

Автор более 300 музыкальных произведений Шамши Калдаяков родился и вырос в Южном Казах­стане, его песни любимы народом. Он был и остается величайшим композитором казахского народа, уникальной личностью, оставившей богатое музыкальное наследие для своих потомков. Артисты столичного театра «Каллеки» попытались найти ответы на многочисленные вопросы: о чем мечтал, жалел и думал Шамши Калдаяков, которого принято называть королем казахского вальса? Что творилось в его душе, что тревожило и расстраивало? Роль великого композитора блестяще сыграл Нуркен Утеуилов. Примечательно, что композиции, которые прозвучали во время постановки, актеры исполняли вживую.

Три дня под куполом «Оңтүстік-цирка» артисты цирка Астаны показывали шымкентцам свои самые зрелищные номера. Зрители увидели эквилибристов на сигвее, дрессированных собачек, тигров, голубей, ну и, конечно же, смешных клоунов. Изюминкой насыщенной цирковой программы «С любовью, Астана!» стали магические превращения людей и животных.

Любителей песенного и хореографического искусства ждал грандиозный гала-концерт «Астанадан ақ тілек», сос­тоявшийся в концертном зале «Туркестан сарайы». На сцену вышли группа традиционной музыки «Қорқыт», ансамбль народного танца «Шалқыма», ансамбль эстрадного танца, солисты классического, эстрадного и народного вокала. Пуб­лика аплодировала звездам отечественной эстрады Кларе Туленбаевой, Маржан Арапбае­вой, Алтынай Жорабаевой, Аскару Жайлаубаеву и другим известным артистам.

Еще одним музыкальным подарком жителям Шымкента стал концерт «Елордадан елге сәлем! Алпамыс», прошедший также на сцене концертного зала «Туркес­тан сарайы». В программе вечера состоялись выступления Казахского оркестра Государственной академической филармонии Астаны, ансамбля народного танца «Шалқыма», ансамбля эстрадного танца, а также солистов классического, эстрадного и народного вокала.

Не менее зрелищной оказалась и матчевая встреча по кикбоксингу между сборными командами Астаны и Туркестанской области, состоявшаяся на ринге Центрального стадиона им. К. Мунайтпасова.