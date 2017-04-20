​О тех, кто держит невидимый щит

1679
Ольга Семенова

О 25-летней истории органов обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов Республики Казахстан рассказывает вышедшая недавно в свет книга. Она издана ограниченным тиражом на казахском и русском языках и содержит уникальные сведения о работе одной из самых элитных спецслужб. Начинавшаяся когда-то в прямом смысле слова с трех-четырех человек, сегодня она выросла в мощное подразделение – Службу государственной охраны, объединившую в себе интеллект и высочайший профессионализм Службы охраны Президента и боевую выучку и силу Республиканской гвардии.

Издание открывается торжественной речью Главы государства, с которой он обратился 1 декабря 2014 года к сотрудникам СГО. Вручая им флаг, Лидер нации подчеркнул всю важность и ответственность их невидимой для большинства граждан работы.

Высокий профессионализм сотрудников и военнослужащих СГО, постоянно находящихся на передовых рубежах, их ежедневную готовность пожертвовать жизнью ради интересов Родины отметил в книге начальник Службы государственной охраны генерал-лейтенант Амантай Куренбеков.

Начальные главы документального произведения посвящены воспоминаниям ветеранов, тех, кто стоял у истоков создания службы. Это первые начальник СОП РК генерал-майор Сергей Синицин и командующий Респуб­ликанской гвардией генерал-майор­ Сеилбек Алтынбеков. «Для Нурсултана Абишевича это была непривычная ситуация, ведь он никогда ранее не пользовался услугами охраны, – рассказывает Сергей Викторович. – В решении данного вопроса нам помогли Нуртай Абыкаевич Абыкаев и Владимир Васильевич Ни. Мы смогли убедить Президента в необходимости этой меры, так как безопасность Главы государства – гарант безопасности всей страны».

С тех пор минуло четверть века, ставших для Казахстана целой эпохой. Все эти годы наша респуб­лика, живя в мире и согласии, развивала экономику, укрепляла свой статус на международной арене, многие из достижений молодой страны стали возможны в том числе и благодаря тем, кто, охраняя покой и безопасность ее первых лиц, тем самым держал и держит невидимый щит над нашей Родиной. Основные вехи работы элитных подразделений также нашли свое отражение в книге, как и имена сотрудников и военнослужащих, вносивших свой вклад в развитие службы. Конечно, основная часть информации еще долгие годы останется недоступной широкому кругу читателей, сохраняя гриф «Совершенно секретно». И лишь по некоторым деталям и архивным фото можно составить общее представление о характере и особенностях этой сложной и опасной работы.

В этой книге есть кадры, на которых запечатлены те, кто обыч­но старается не попадать в объективы фото- и телекамер. Они рядом с Главой государства и другими первыми лицами на официальных приемах и на горных склонах Шымбулака, в самолете и на массовых мероприятиях, всегда готовые, если понадобится, ценой собственной жизни защитить тех, кого они охраняют. Поэтому закономерно, что в юбилейном издании свои поздравления и слова благодарности сотрудникам СГО адресуют те, за чью безопасность они отвечали в разное время. Это – первый Премьер-министр РК Сергей Терещенко, экс-председатели Сената Парламента РК Оралбай Абдыкаримов и Нуртай Абыкаев и другие.

Наверное, читатели удивятся, увидев среди фотографий сотрудников службы фото министра культуры и информации Арыс­танбека Мухамедиулы, народной артистки РК скрипачки Айман Мусахаджаевой, известного композитора Бекболата Тлеухана. Дело в том, что все эти люди в разные годы имели непосредственное отношение к созданию и руководству Президентским оркестром, который также входит в подразделение СГО. Этот необычный музыкальный коллектив, артисты которого носят мундиры и погоны, по-своему защищает честь нашей Родины, завоевывая награды на престижных международных фестивалях.

Отдельные главы книги посвящены международному сотрудничеству СГО, ведь обмен опытом и информацией с зарубежными коллегами – необходимая часть работы службы, как и постоянное совершенствование боевой и спортивной подготовки сотрудников и военнослужащих, о чем также рассказывается в издании.

