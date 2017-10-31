​О технологиях, проектах и… хиджабах

Выступая на брифинге в СЦК, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев сообщил, что в рамках модернизации на Актюбинском заводе хромовых соединений будут применены японские водородные двигатели, которые позволят снизить себестоимость продукции на 7%.

В АО «Акбулак» намечено смонтировать германские ветряные электростанции для подачи электро­энергии на скважины. Это позволит увеличить произво­дительность труда на 15% и защитить окружающую среду от загрязнений. А крестьянское хозяйство «Болашак» намерено использовать чешскую технологию переработки сельскохозяйственных отходов. Производимое при этом биотопливо будет применено для отопления помещений.

Бердыбек Сапарбаев также проинформировал представителей масс-медиа, что в области утверждена «дорожная карта», в рамках которой модернизировано 15 местных производств, еще на пяти работы по технологическому усовершенствованию будут завершены до конца года.

Общая стоимость модернизации 20 предприятий – 20 млрд тенге. Новое оборудование повысит производительность труда на 9%, снизит себестоимость добычи и переработки сырья на 3%, уровень травматизма – на 10%, а также улучшит экологическую обстановку и расширит спектр выпускаемой продукции.

В ближайшие пять лет предприя­тиями области будет проведено обновление оборудования и технологических процессов не менее чем на 400 млрд тенге.

В целом рост экономики Актюбинской области за 9 месяцев достиг 5%. Положительная динамика обеспечена всеми секторами. Так, увеличение объемов промышленности составило 4,7%, в общей сложности произведено товарной продукции на сумму 1 077 млрд тенге.

По росту обрабатывающей промышленности, сложившейся на уровне 9,1%, регион занимает лидирующую позицию в Казахстане. Он также является одним из лидеров по индексу физичес­кого объема привлеченных в экономику инвестиций.

Обеспечено повышение объема валовой продукции сельского хозяйства на 3,9%, количества действующих субъектов малого и среднего бизнеса – на 10,9%, розничного товарооборота – на 7,9%. В строительстве объем работ увеличился на 10,3%, планируется, что по итогам года в эксплуатацию будет введено не менее 650 тыс. кв. м жилья.

– Оживление экономики и социаль­ная стабильность позволили сохранить занятость в регионе. Безработица не превысила уровня 4,8%. Создано 15,2 тысячи новых рабочих мест, – отметил Бердыбек Сапарбаев.

Тысяча актюбинских семей справит новоселье благодаря программе «Нұрлы жер». Люди станут владельцами 140 быстровозводимых кредитных индивидуальных жилых домов, стоимость одного квадратного метра в которых не превышает 120 тыс. тенге.

Планируется отремонтировать на менее 300 км дорог. По ГПИИР реализуются 16 проектов с объемом инвестиций 127 млрд тенге и созданием 1,8 тыс. рабочих мест. Из них 14 объектов уже введено в эксплуатацию.

В целях создания благоприят­ных условий для инвесторов открыта индустриальная зона с территорией 200 га. Сегодня здесь воплощается в жизнь 13 проектов общей стоимостью 85 млрд тенге.

Успешно действуют 170 сельхоз­кооперативов. По многим направлениям – создание мясного клас­тера, введение в производство инновационных технологий земельного орошения, сельхозкооперация, развитие нетрадиционных видов сельского хозяйства – Актюбинская область занимает передовые позиции.

– В настоящее время совместно с Европейским банком реконструкции и развития ведется работа по восстановлению орошаемых земель. Это сотрудничество поз­волит к 2020 году ввести в эффективный оборот 100%, или 40 тысяч гектаров орошаемых земель, – подчеркнул аким области.

Введено в эксплуатацию 11 школ, до конца года откроются еще четыре, что решит проблему двух аварийных и семи трехсменных учебных заведений. Охват дошкольным образованием в нынешнем году намечено довести до 95%.

На базе первого в Западном Казахстане медицинского кластера Aktobe Medical Center проведено более 400 высокотехнологичных операций, в том числе по пересадке печени и почек. Партнерами в освоении и внедрении новых технологий выступают сильнейшие врачи и медицинские организации Южной Кореи, Польши, Турции. Всего в регионе строят 26 объектов ГЧП на сумму около 14 млрд тенге.

Также аким заявил о стабильной религиозной ситуации в Актюбинской области. Год назад по поручению Главы государства совместно с Генеральной прокуратурой здесь была организована акция по проекту «Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету». С учетом приобретенного опыта позже состоялись еще две. Всего в их рамках проведено более 5 тыс. мероприятий с охватом 320 тыс. человек, реальную помощь получили свыше 12,5 тыс. жителей области.

Это дало снижение правонарушений на 27%. Поэтому принято решение о дальнейшем проведении акций. Также для профилактики и предупреждения проявлений религиозного экстремизма привлечены 12 имамов.

– Что касается слухов о лишении родительских прав за ношение хиджабов в школах, то такого нет, – заметил Бердыбек Сапарбаев, отвечая на вопросы журналистов. – Есть правила, касающиеся школьной формы, утвержденные приказом Министерства образования и науки. В каждом учебном заведении имеются свои инструкции на предмет того, в чем должны ходить учащиеся. И дети должны соблюдать эти нормы.

Комментируя экологическую обстановку, аким сообщил, что до конца года будут построены три канализационно-сливных станции. Рассматривается вопрос применения польских и российских разработок.

Также стало известно, что по инициативе местных предпринимателей создан фонд помощи пострадавшим при паводках, в котором собрано 240 млн тенге. Оставшимся без крова жителям области выделены 20 квартир и сотня земельных участков под индивидуальное жилищное строи­тельство.