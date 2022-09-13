Смаилов поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты

В Казахстане по итогам августа наблюдается негативная тенденция роста годовой инфляции. Об этом заявил Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"C начала года рост экономики составил 3,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Основными драйверами роста экономики стали обрабатывающая промышленность, машиностроение, в том числе автомобилестроение и производство прочих транспортных средств, включая локомотивы и вагоны", – сообщил Смаилов.

По его словам, высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли, как химическая промышленность – рост на 12%, легкая промышленность – более 7,5%, металлургия – свыше 5% и нефтепереработка – 4%.

"Горнодобывающая промышленность показала рост за счет увеличения добычи угля на 2,2%, природного газа – почти на 3% и руды – более чем на 5%. Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе на 7,5% и вводе в эксплуатацию 8,8 млн квадратных метров жилья. В сельском хозяйстве наблюдаются стабильные темпы роста на 4,3%", – дополнил Премьер-министр.

Он акцентировал внимание коллег, что по итогам августа в стране наблюдается негативная тенденция роста годовой инфляции на 16%.

"Акиматам регионов совместно с госорганами необходимо усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, стимулированию производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка", – поручил в этой связи глава Правительства.