Общество
О том, что погубит казахстанскую медиасферу, рассказал Абаев
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев презентовал отечественную сериальную продукцию в Казмедиацентре. В ходе мероприятия он рассказал о том, что погубит казахстанскую медиасферу, передает корреспондент Kazpravda.kz.



По словам министра, сегодня только ленивый не критикует госинформзаказ.

"Звучат предложения отказаться от этой практики. Но я могу со всей ответственностью заявить, что этого делать пока нельзя. Полный отказ от государственного субсидирования погубит развивающуюся казахстанскую медиасферу", – сказал Даурен Абаев.

При этом он поделился результатами реализации проектов в рамках госзаказа.



"Только за 2017 год в рамках государственного информационного заказа было снято 40 телесериалов. Это почти в два раза больше,чем годом ранее. Кроме того, мы активизировали работу в части производства социальных роликов, продвигающих духовные ценности нашего народа. Так, в 2017 году был снят 131 социальный ролик. Это рекордное количество за историю казахстанского телевидения. Это стало возможным благодаря пересмотру многих статей государственного информационного заказа", – сказал Даурен Абаев.

Министр отметил, что в прошлом году подключили к производству и коммерческие телеканалы. Так, телеканалом "Казахстан" было снято 15 сериалов, "Хабар" – 13 сериалов, частными телеканалами – 12 продуктов самой разной жанровой и тематической направленности. 

"Мы изучили потребности различных целевых аудиторий и на основе их результатов сформировали тематическую сетку – в результате были сняты телесериалы об истории нашего народа, о буднях полицейских и врачей, о семейных ценностях, о жизни в ауле, о молодых предпринимателях и даже стартаперах", – заключил Даурен Абаев.

В целом глава ведомства презентовал тизеры четырех сериалов. Особо он отметил сериал Tar Zaman, выхода которого сам ждет с нетерпением. Это историческая драма о начале 20-го века. В свою очередь на телеканале "Астана" выходит мелодраматический 60-серийный продукт "Асыл арман", который демонстрирует очень высокие рейтинги.

Телеканал "Хабар" завершил производство сериала "Батырлар жолы", повествующего о жизни казахских батыров начала 17 века. На телеканале "КТК" зрители увидят сериал "Красный уровень" о деятельности казахстанских спецслужб, на съемках которого были задействованы консультанты Комитета национальной безопасности.

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