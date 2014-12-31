Общество
О традиции празднования Нового года рассказали известные казахстанцы
Батырбек Агимбетов
Популярные казахстанские персоны политики, экономики, бизнеса и искусства рассказали корреспонденту Kazpravda.kz о своих традициях празднования Нового года. 

Так, министр образования и науки РК Аслан Саринжипов сообщил, что отметит праздник в кругу семьи. "Новый Год – это всегда ожидание чего-то нового, волшебства, сказки, все верят в хорошее. Будем подводить итоги, строить планы на будущее", – поделился глава Минобразования. 
 
По домашнему хочет встретить Год Козы заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев. "Новый год я, например, отмечаю традиционно дома, со своей семьей, с детьми, внуками. Я люблю в качестве новогодних блюд бешбармак и плов. Всех казахстанцев поздравляю с Новым годом! Всем желаю добра, счастья, море позитива, чтобы сбылись все мечты", – сказал он. 

Здоровья и процветания пожелала всем казахстанцам известная скрипачка, народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева.  "Я хочу поздравить всех казахстанцев с наступающим Новым годом. Этот год у нас был насыщенным на всевозможные события, но Президент в своем Послании указал нам в какую сторону двигаться, потому что сейчас очень сложная политическая и экономическая ситуация. В этой связи нужно точно выбрать путь, по которому развиваться и идти вперед", – рассказала ректор Казахского Национального университета искусств.

А вот у депутата Мажилиса Турсунбека Омурзакова самые яркие воспоминания о Новом годе, конечно, из детства. "В Новый Год я лично любил наряжаться в персонажей Александра Дюма, Жюля Верна или Майн Рида. Сейчас хочется отметить Новый год активно, покататься на лыжах, погулять на свежем морозном воздухе. Вот такая встреча праздника мне по душе. После такого активного спортивного отдыха приятно сесть за стол и позволить себе все вкусное, пусть и не такое полезное", – поделился рецептом празднования Нового года мажилисмен. 

Напротив, его коллега сенатор Сергей Громов предпочитает отмечать праздник тихо и в домашней обстановке. "Этот наступающий год буду традиционно встречать в узком семейном кругу, среди детей и внуков. В Новом году хочется пожелать всем мира, спокойствия и благополучия", – сказал он. 

Теплые и веселые воспоминания о презднике у депутата Мажилиса Парламента РК Андрея Бегенеева, которому не раз приходилось перевоплощаться в одного из главных новогодних персонажей: "Когда я работал на Карагандинском металлургическом комбинате еще во времена СССР, то где-то три года подряд на Новый год я исполнял роль Деда Мороза на огоньках, внутри цехов завода. Меня потом коллеги приглашали обойти дома в качестве Деда Мороза, чтобы поздравить их детей. Естественно, один раз обошел все дома, где, конечно, угощали и крепкими напитками, и домой вернулся очень уставшим. Уснул я, по рассказам супруги, в "униформе" Деда Мороза прямо возле кроватей своих детей. Наутро дети проснулись и долго не могли понять, действительно ли рядом спит их папа или сказочный Дед Мороз".

"На Новый год всей семьей мы собираемся в Темиртау. За праздничным столом, поздравляем друг друга, устраиваем импровизированные выступления, смотрим любимые новогодние фильмы", – рассказал депутат.    

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