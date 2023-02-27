О целях приезда Блинкена в Астану рассказали в МИД

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал, какие вопросы будут обсуждаться в ходе первого официального визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Казахстан, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Айбек Смадияров напомнил, что 28 февраля состоится первый официальный визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Казахстан.

«В ходе пребывания в Астане госсекретарь США будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым, и проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберды», - сказал он.

Также, по его словам, в этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

«На сегодня все главы МИД стран Центральной Азии подтвердили свое участие. На встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества стран Центральной Азии с США в сфере экономики, энергетики, защиты окружающей среды и борьбы с терроризмом. На сегодня механизм С5+1 зарекомендовал себя в качестве эффективной дипломатической платформы, способствующей региональному сотрудничеству в деле обеспечения многопланового развития Центральной Азии», - резюмировал Айбек Смадияров.

