​О ценах, лекарствах и «скорой»

Этот нормативный документ, как сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов, обсуждается со всеми заинтересованными сторонами. В первую очередь – с представителями бизнеса.

– На базе НПП было несколько заслушиваний, также – на базе министерства. В соответствии с этим законопроектом в случае принятия поэтапно будет введено регулирование наценок как на оптовую торговлю, так и на розничную, – заявил глава ведомства.

Вопросы ценообразования, регулирования цен не раз становились предметом критики Главы государства как фактора сдерживания возможностей для развития отечественных товаропроизводителей. В связи с этим Минздрав провел открытый конкурс на базе СК «Фармация», где всем желающим отечественным фармкомпаниям была предоставлена возможность внести предложения по производст­ву своей продукции.

– В нынешнем году было заключено 24 новых долгосрочных конт­ракта, по которым Минздрав и СК «Фармация» обязуются после запуска завода в течение 10 лет покупать продукцию, необходимую для оказания медпомощи в рамках ГОБМП, – сообщил Елжан Биртанов. – В том числе будут построены три новые площадки и несколько проектов по расширению действующих производств. Эта работа позволит добиться снижения импортозависимости по лекарственным препаратам.

Кроме того, принят новый приказ, в соответствии с которым регламентирована работа скорой помощи. Сегодня количество обращений по номеру 103 в 7–8 раз превышает число вызовов в развитых странах, но эффективность в разы ниже, привел данные министр. Что нужно для улучшения ситуации? По словам Елжана Биртанова, те вызовы, которые по решению старшего врача скорой помощи не представляют опасности для жизни пациентов, обслуживаться не будут, а будут переадресованы в поликлиники по месту жительства, к участковым врачам.

– По ряду регионов уже произошло ожидаемое снижение количества обращений. Улучшилась скорость заезда. В Астане, например, бригады стали простаивать, поскольку перестали ездить мерить давление по 5–6 раз в день. Это не работа «скорой», а работа поликлиник, – выразил уверенность глава ведомства, добавив, что обучение бригад скорой помощи международным стандартам оказания первой неотложной помощи и реанимации уже начата.

Сколько Минздрав выделяет средства на санавиацию, в каких случаях прибегают к ее помощи, кто дает разрешение на эти полеты? Недавний случай с крушением самолета и гибелью врачей вызвал у журналистов немало вопросов. По факту трагедии возбуждено уголовное дело и проводится расследование, создана и внутренняя комиссия Минздрава. По словам министра, медпомощь в формате санавиации, на которую ежегодно направляется порядка 5 млрд тенге, регламентирована Кодексом об охране здоровья населения и входит в гарантированный объем бесплатной медпомощи. В первую очередь на нее могут рассчитывать тяжелые больные, проживающие в областных центрах, нуждающиеся в лечении высокоспециа­лизированными специалистами республиканских центров. В компетенцию санавиации входит и транспортировка сельских пациентов в областные центры и, соответственно, медпомощь сельчанам. Борт используется также для транспортировки донорских органов и граждан из-за рубежа. Сейчас в стране, по словам минист­ра, самолетов, которые могут садиться у сельского населенного пункта и перевозить пациентов в областные центры, не так много. Как правило, это Ан-2, которые ежедневно летают и показывают себя с хорошей стороны.

– Каждый день в среднем до шести вылетов проходит по линии санавиации. Спасаются сотни жизней. Но есть и технологические риски, для снижения и предотвращения которых Минздрав намерен ужесточить требования к авиаперевозчикам, – отметил Елжан Биртанов, добавив, что созданной специально для этих целей рабочей группой разрабатывается ряд предложений по повышению безопасности перевозчика. Разрешение на полеты дает Комитет гражданской авиации.

Ответил министр и на вопрос по проектам ГЧП. По его информации, на сегодня 16 проектов ГЧП контрактированы, еще несколько находятся на рассмотрении на областном уровне. При этом основной мерой господдержки стало предоставление земельных участков для новых проектов. Со стороны местных исполнительных органов может быть оказана поддержка по подведению инженерных коммуникаций – для снижения затрат частного партнера на возведение таких объектов.

– Самое главное – это гарантии долгосрочных отношений и в первую очередь того, что этот объект будет иметь госзаказы, то есть так называемый объем потребления медуслуг. В связи с этим есть возможность до 15–20 лет заключать долгосрочные контракты, а бизнесменам – более четко планировать возвратность инвестиций, – сообщил главный врач страны.

По его словам, Минздрав предус­матривает изменение тарифной политики, для того чтобы по проек­там ГЧП делать дополнительные коэффициенты по возмещению инвестицион­ных затрат.