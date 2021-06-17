О ценах на газ в Казахстане высказался Токаев

Президент
6293
Фото с сайта pixabay.com
О ценах на газ в Казахстане высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития газовой отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Совершенствование ценообразования на внутреннем рынке газа Глава государства назвал одним из приоритетных вопросов. По его словам, активная газификация регионов привела к увеличению потребления газа. За последние пять лет внутренний рынок увеличился на 40% – с 12 до 17 миллиардов кубометров газа. При этом цена на газ в Казахстане – одна из самых низких среди стран СНГ.

"Ранее я давал поручение по сглаживанию тарифов на газ по регионам и обеспечению населения доступным газом. Следует активизировать работу в данном направлении. Одним словом, нужна новая понятная и прозрачная модель ценообразования вкупе с продуманной системой защиты социально уязвимых слоев населения, а также отраслей экономики, чувствительных к цене на газ. Прошу Правительство выработать подходы не позднее 1 сентября", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

