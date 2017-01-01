​О ценностях, ценней которых нет

«В отличие от ценностей материальных, культурные ценности имеют удивительную особенность: они никогда не подлежат дележу, а чем больше у них потребителей, тем больше они вырастают в объеме­ и качестве», – напоминает Глава государства. Концепция культурной политики, принятая в Казахстане, утверж­дает приоритетность нацио­нального культурного наследия, признание культуры как фактора роста и ресурса социального развития, уважение культурного многообразия, свободу творчества и культурного самовыражения.

Нет возможности перечислить все прошедшие юбилейные торжества, фестивали и конкурсы, выставки и концерты, кино- и телепремьеры… Искусство Казахстана и мастерство наших исполнителей вызывают интерес в разных странах. Отечественные музыканты, художники, артис­ты, кинематографисты достойно представляли республику на ведущих творческих форумах и сценических площадках, фестивалях и конкурсах.

Так, ведущий солист Astana Opera Бахтияр Адамжан стал обладателем Гран-при V Международного конкурса артистов балета в Стамбуле, завоевал первое место на XIII Международном конкурсе танца в Сеуле. Другой солист балета этого театра – Серик Накыспеков – стал лауреатом II премии на Международном конкурсе балета «Гран-при Сибири» в Красноярске. Неизменно высокую оценку за рубежом получают коллективы и исполнители Казахской национальной консерватории им. Курмангазы и Казахского национального университета искусств.

В частности, на концертах в Чехии, Австрии, Великобритании блистали Евразийский симфонический студенческий оркестр, ансамбль домбристов КазНУИ, ансамбль казахских народных инструментов «Қорқыт-ата» и народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева.

Публику покорили звуки кобыза, домбры, жетигена, сазсырная.

– Я был в гостях в Казахстане и привез домой домбру, – говорил один из слушателей на концерте в Лондоне. – Пытаюсь учиться играть на этом дивном инструменте. И нахожу некоторую схожесть в звучании ваших инструментов с ирландскими традиционными инструментами. Это очень интересно и удивительно для меня.

Подобные выступления знакомят с самобытным национальным искусством, современной музыкой Казахстана, помогают молодым дарованиям заявить о себе.

– Наше турне было посвящено 25-летию Независимости, и очень символично, что на одной сцене звучали как произведения мировой классики, так и мелодии современного Казахстана – состоявшегося, успешного государства, – отмечала ректор КазНУИ Айман Мусахаджаева.

25-летию Независимости посвящали свои достижения многие солисты, исполнители, коллективы, авторы произведений.

Под эгидой ЮНЕСКО отмечались 1000-летие Алматы, 150-летие Алихана Букейханова. В респуб­лике вспоминали о выдающихся деятелях культуры прошлого, чьи юбилеи пришлись на этот год, – Жамбыле Жабаеве, Иване Шухове, Каюме Мухамедханове, Мукагали Макатаеве...

Литературные вечера, творческие встречи, концерты состоя­лись в разных уголках страны в честь 80-летия выдающегося поэта, общественного деятеля, ученого Олжаса Сулейменова. Прошли презентация собрания сочинений, библиографического указателя «Олжас Сулейменов», сборника «Мир Олжаса Сулейменова», где творчество казахстанского поэта представлено глазами зарубежных литераторов и культурологов.

Говоря о книжных новинках года, нельзя не упомянуть антологию поэзии «Мәңгілік Елім менің – Вечная страна моя». Особенность этого издания – в многонациональном составе авторов – казахи, русские, уйгуры, курды, татары, украинцы, немцы, корейцы… В антологию вошли сочинения 50 поэтов на родном языке и в переводе на русский, это тоже национальное достояние, которым может гордиться страна. Кстати, для антологии были сделаны новые переводы с татарского, узбекского, дунганского, турецкого, курдского языков.

Событием неординарного значения стала презентация в Нацио­нальной академической биб­лиотеке РК книги британского писателя Ника Филдинга «На юг в Великую степь: Путешествие Томаса и Люси Аткинсон в Восточный Казахстан в 1847–1853 годы». Запомнилась книгочеям и Первая евразийская книжная ярмарка Eurasian Book Fаіr 2016, объеди­нившая в Астане ведущие издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран СНГ, Европы и Азии.

Расширяется сфера функцио­нирования государственного языка, в том числе и в интернет-пространстве. В настоящее время реализуется второй этап Государственной программы развития и функционирования языков. В 2016-м были созданы портал Tilalemi.kz, единые электронные базы по ономастике – Atau.kz, орфографии – Emle.kz, терминологии – Termincom.kz.

Все больше граждан некоренной национальности свободно владеют казахским. Знание языка позволяет глубже понимать историю Казахстана, казахскую культуру. Огромной популярнос­тью пользуются традиционные творческие состязания айтыскеров, демонстрирующие яркость, красоту, лексическое богатство, метафоричность казахского языка.

«Человечество устроено так, что этнические, языковые, религиозные и культурные различия в обозримой перспективе будут всегда. Но они должны быть не разъединяющими межами, а объеди­няющим началом», – говорил в одном из своих выступлений ­Нурсултан Назарбаев. Уникальность отечественной культуры как раз в том, что наряду с казахской, существенный вклад в ее развитие вносят культуры народов, в мире и дружбе проживающих в нашей стране. В Астане с участием Президента страны прошел масштабный Фестиваль единства и дружбы этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана «25 лет мира и согласия».

И несомненно, знаковое значение имеет присвоение статуса «академический» трем национальным театрам – корейскому, немецкому и уйгурскому. «Смена статуса театров в год 25-летнего юбилея Независимости – лучшая оценка нашей работы, – отмечается в благодарственном письме на имя Президента страны. – Все эти годы наши творческие коллективы росли и развивались вместе с молодым независимым государством, и сегодня мы с радостью можем сказать, что наши театры, сохранив свою самобытность, стали частью многообразной культуры всего Казахстана».

Внимание казахстанских и зарубежных любителей классического искусства приковано к столичному театру Astana Opera, за короткий срок сумевшему заявить о себе и на международном уровне. Это еще раз подтвердил состоявшийся в театре III Международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь». Он собрал известных музыкантов, танцовщиков, певцов из разных стран.

Зрителям запомнились выступ­ления гостей фестиваля – Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, представившего оперу Дж. Пуччини «Турандот», и Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана, показавшего спектакль «Евгений Онегин».

– Когда я получил приглашение приехать на фестиваль «Шелковый путь» в этот потрясающий современный театр, то с большой радостью согласился, – делился впечатлениями известнейший хореограф, народный артист России Борис Эйфман. – Я приезжал в Казахстан и раньше. Наш театр выступал в Алма-Ате в советское время, позднее ставил там балеты «Красная Жизель», «Анна Каренина». В Astana Opera идет мой «Роден». И Айгерим Бекетаева, которая своеобразно, проникновенно, искренне выразила трагедию выдающегося скульптора Камиллы Клодель, ездила с нашим театром на гастроли. Сейчас (в сентябре 2016 года – Ред.) в Астане открылась Национальная академия хореографии. Я поражен масштабом, вкусом, продуманностью всех деталей, условиями для того, чтобы не только еще выше поднять уровень казахстанского балета, а перевести его на совершенно другой уровень. Это кузница будущих звезд мирового масштаба. С Байконура корабли улетают в космос, а это своеобразный балетный Байконур. Скажу честно, это большое счастье, что в Казахстане есть лидер страны, который так много внимания уделяет культуре. Когда я вижу театр Astana Opera, новую академию, то понимаю, какая база строится для будущего, для высочайшего взлета национальной и мировой культуры.

Десятки новых спектаклей представили театры Казахстана. Отечественные фильмы успешно участвовали в международных кинофестивалях. Кинособытием декабря стал премьерный показ фильма «Алмазный меч», снятого по заказу Министерства культуры и спорта киностудией «Казахфильм» при участии Centau Rus Rustem Abdrashev production. Повышается конкурентоспособность отечественного медиа-рынка, на республиканских и региональных телеканалах появились новые программы, документальные киноленты и сериалы. Активной творческой жизнью живут и регионы.

Сфера культуры получает максимальную поддержку государства, плодотворно работают филармонии, музеи, библиотеки, архивы. В стране растет интерес к отечест­венной истории, изучению и сохранению отечественного культурного наследия. Причем свою причастность к общему и важному делу осознают все казахстанцы. Показательны в этом плане акции крупнейших музеев республики – Центрального государственного музея и Национального музея РК.

Акция ЦГМ «Пополни фонды музея» за многие годы превратилась во всенародное дело. Недавно фонды пополнили редкий Коран на арабском языке, написанный в ХIХ веке в Турции, медные монеты Монгольской империи, казахская кожаная посуда конца XIX – начала XX веков, украинское платье, сшитое 150 лет назад… Эти и другие ценные вещи, а теперь экспонаты, переданы казахстанцами в дар музею. Благодаря акции «Дар Национальному музею» в его фонды поступило 2 460 предметов, принадлежащих выдающимся людям нашей страны, – Шамши Калдаякову, Гульфайрус Исмаиловой, Гафу Каирбекову, Ермеку Серкебаеву, Серику Сапиеву, Ольге Шишигиной и многим другим.

Накануне Дня Независимости за значительный вклад в общественную и государственную деятельность, социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и согласия народов деятели культуры и искусства были награж­дены орденами и юбилейными медалями. Имена награжденных хорошо известны в нашей стране и далеко за ее пределами: это народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, режиссер Рустем Абдрашов, художник Токтар Ермеков, народная артистка Казахстана Жания Аубакирова, писатель Несипбек Айтулы, актеры Куман Тастанбеков и Димаш Ахимов, художественный руководитель балетной труппы Astana Opera, ректор Казахской национальной академии хореографии Алтынай Асылмуратова...

Подводя краткие итоги в сфере культуры за год, можно сказать, что 2016-й завершился премьерой… нового театра. В Астане открылся Театр Astana Ballet – стильный, современный, технически суперосна­щенный. Это событие, безусловно, международного масштаба, и значение его только предстоит осознать. Состоялись и премьерные спектакли, представленные молодым талантливым коллективом Astana Ballet. И согласитесь, такие премьеры – прекрасный финал ушедшего года и многообещающее начало года наступившего.