​О ценностях, ценней которых нет

«В отличие от ценностей материальных, культурные ценности имеют удивительную особенность: они никогда не подлежат дележу, а чем больше у них потребителей, тем больше они вырастают в объеме и качестве», – напоминает Глава государства. Концепция культурной политики, принятая в Казахстане, утверждает приоритетность национального культурного наследия, признание культуры как фактора роста и ресурса социального развития, уважение культурного многообразия, свободу творчества и культурного самовыражения.
Нет возможности перечислить все прошедшие юбилейные торжества, фестивали и конкурсы, выставки и концерты, кино- и телепремьеры… Искусство Казахстана и мастерство наших исполнителей вызывают интерес в разных странах. Отечественные музыканты, художники, артисты, кинематографисты достойно представляли республику на ведущих творческих форумах и сценических площадках, фестивалях и конкурсах.
Так, ведущий солист Astana Opera Бахтияр Адамжан стал обладателем Гран-при V Международного конкурса артистов балета в Стамбуле, завоевал первое место на XIII Международном конкурсе танца в Сеуле. Другой солист балета этого театра – Серик Накыспеков – стал лауреатом II премии на Международном конкурсе балета «Гран-при Сибири» в Красноярске. Неизменно высокую оценку за рубежом получают коллективы и исполнители Казахской национальной консерватории им. Курмангазы и Казахского национального университета искусств.
В частности, на концертах в Чехии, Австрии, Великобритании блистали Евразийский симфонический студенческий оркестр, ансамбль домбристов КазНУИ, ансамбль казахских народных инструментов «Қорқыт-ата» и народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева.
Публику покорили звуки кобыза, домбры, жетигена, сазсырная.
– Я был в гостях в Казахстане и привез домой домбру, – говорил один из слушателей на концерте в Лондоне. – Пытаюсь учиться играть на этом дивном инструменте. И нахожу некоторую схожесть в звучании ваших инструментов с ирландскими традиционными инструментами. Это очень интересно и удивительно для меня.
Подобные выступления знакомят с самобытным национальным искусством, современной музыкой Казахстана, помогают молодым дарованиям заявить о себе.
– Наше турне было посвящено 25-летию Независимости, и очень символично, что на одной сцене звучали как произведения мировой классики, так и мелодии современного Казахстана – состоявшегося, успешного государства, – отмечала ректор КазНУИ Айман Мусахаджаева.
25-летию Независимости посвящали свои достижения многие солисты, исполнители, коллективы, авторы произведений.
Под эгидой ЮНЕСКО отмечались 1000-летие Алматы, 150-летие Алихана Букейханова. В республике вспоминали о выдающихся деятелях культуры прошлого, чьи юбилеи пришлись на этот год, – Жамбыле Жабаеве, Иване Шухове, Каюме Мухамедханове, Мукагали Макатаеве...
Литературные вечера, творческие встречи, концерты состоялись в разных уголках страны в честь 80-летия выдающегося поэта, общественного деятеля, ученого Олжаса Сулейменова. Прошли презентация собрания сочинений, библиографического указателя «Олжас Сулейменов», сборника «Мир Олжаса Сулейменова», где творчество казахстанского поэта представлено глазами зарубежных литераторов и культурологов.
Говоря о книжных новинках года, нельзя не упомянуть антологию поэзии «Мәңгілік Елім менің – Вечная страна моя». Особенность этого издания – в многонациональном составе авторов – казахи, русские, уйгуры, курды, татары, украинцы, немцы, корейцы… В антологию вошли сочинения 50 поэтов на родном языке и в переводе на русский, это тоже национальное достояние, которым может гордиться страна. Кстати, для антологии были сделаны новые переводы с татарского, узбекского, дунганского, турецкого, курдского языков.
Событием неординарного значения стала презентация в Национальной академической библиотеке РК книги британского писателя Ника Филдинга «На юг в Великую степь: Путешествие Томаса и Люси Аткинсон в Восточный Казахстан в 1847–1853 годы». Запомнилась книгочеям и Первая евразийская книжная ярмарка Eurasian Book Fаіr 2016, объединившая в Астане ведущие издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран СНГ, Европы и Азии.
Расширяется сфера функционирования государственного языка, в том числе и в интернет-пространстве. В настоящее время реализуется второй этап Государственной программы развития и функционирования языков. В 2016-м были созданы портал Tilalemi.kz, единые электронные базы по ономастике – Atau.kz, орфографии – Emle.kz, терминологии – Termincom.kz.
Все больше граждан некоренной национальности свободно владеют казахским. Знание языка позволяет глубже понимать историю Казахстана, казахскую культуру. Огромной популярностью пользуются традиционные творческие состязания айтыскеров, демонстрирующие яркость, красоту, лексическое богатство, метафоричность казахского языка.
«Человечество устроено так, что этнические, языковые, религиозные и культурные различия в обозримой перспективе будут всегда. Но они должны быть не разъединяющими межами, а объединяющим началом», – говорил в одном из своих выступлений Нурсултан Назарбаев. Уникальность отечественной культуры как раз в том, что наряду с казахской, существенный вклад в ее развитие вносят культуры народов, в мире и дружбе проживающих в нашей стране. В Астане с участием Президента страны прошел масштабный Фестиваль единства и дружбы этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана «25 лет мира и согласия».
И несомненно, знаковое значение имеет присвоение статуса «академический» трем национальным театрам – корейскому, немецкому и уйгурскому. «Смена статуса театров в год 25-летнего юбилея Независимости – лучшая оценка нашей работы, – отмечается в благодарственном письме на имя Президента страны. – Все эти годы наши творческие коллективы росли и развивались вместе с молодым независимым государством, и сегодня мы с радостью можем сказать, что наши театры, сохранив свою самобытность, стали частью многообразной культуры всего Казахстана».
Внимание казахстанских и зарубежных любителей классического искусства приковано к столичному театру Astana Opera, за короткий срок сумевшему заявить о себе и на международном уровне. Это еще раз подтвердил состоявшийся в театре III Международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь». Он собрал известных музыкантов, танцовщиков, певцов из разных стран.
Зрителям запомнились выступления гостей фестиваля – Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, представившего оперу Дж. Пуччини «Турандот», и Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана, показавшего спектакль «Евгений Онегин».
– Когда я получил приглашение приехать на фестиваль «Шелковый путь» в этот потрясающий современный театр, то с большой радостью согласился, – делился впечатлениями известнейший хореограф, народный артист России Борис Эйфман. – Я приезжал в Казахстан и раньше. Наш театр выступал в Алма-Ате в советское время, позднее ставил там балеты «Красная Жизель», «Анна Каренина». В Astana Opera идет мой «Роден». И Айгерим Бекетаева, которая своеобразно, проникновенно, искренне выразила трагедию выдающегося скульптора Камиллы Клодель, ездила с нашим театром на гастроли. Сейчас (в сентябре 2016 года – Ред.) в Астане открылась Национальная академия хореографии. Я поражен масштабом, вкусом, продуманностью всех деталей, условиями для того, чтобы не только еще выше поднять уровень казахстанского балета, а перевести его на совершенно другой уровень. Это кузница будущих звезд мирового масштаба. С Байконура корабли улетают в космос, а это своеобразный балетный Байконур. Скажу честно, это большое счастье, что в Казахстане есть лидер страны, который так много внимания уделяет культуре. Когда я вижу театр Astana Opera, новую академию, то понимаю, какая база строится для будущего, для высочайшего взлета национальной и мировой культуры.
Десятки новых спектаклей представили театры Казахстана. Отечественные фильмы успешно участвовали в международных кинофестивалях. Кинособытием декабря стал премьерный показ фильма «Алмазный меч», снятого по заказу Министерства культуры и спорта киностудией «Казахфильм» при участии Centau Rus Rustem Abdrashev production. Повышается конкурентоспособность отечественного медиа-рынка, на республиканских и региональных телеканалах появились новые программы, документальные киноленты и сериалы. Активной творческой жизнью живут и регионы.
Сфера культуры получает максимальную поддержку государства, плодотворно работают филармонии, музеи, библиотеки, архивы. В стране растет интерес к отечественной истории, изучению и сохранению отечественного культурного наследия. Причем свою причастность к общему и важному делу осознают все казахстанцы. Показательны в этом плане акции крупнейших музеев республики – Центрального государственного музея и Национального музея РК.
Акция ЦГМ «Пополни фонды музея» за многие годы превратилась во всенародное дело. Недавно фонды пополнили редкий Коран на арабском языке, написанный в ХIХ веке в Турции, медные монеты Монгольской империи, казахская кожаная посуда конца XIX – начала XX веков, украинское платье, сшитое 150 лет назад… Эти и другие ценные вещи, а теперь экспонаты, переданы казахстанцами в дар музею. Благодаря акции «Дар Национальному музею» в его фонды поступило 2 460 предметов, принадлежащих выдающимся людям нашей страны, – Шамши Калдаякову, Гульфайрус Исмаиловой, Гафу Каирбекову, Ермеку Серкебаеву, Серику Сапиеву, Ольге Шишигиной и многим другим.
Накануне Дня Независимости за значительный вклад в общественную и государственную деятельность, социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и согласия народов деятели культуры и искусства были награждены орденами и юбилейными медалями. Имена награжденных хорошо известны в нашей стране и далеко за ее пределами: это народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, режиссер Рустем Абдрашов, художник Токтар Ермеков, народная артистка Казахстана Жания Аубакирова, писатель Несипбек Айтулы, актеры Куман Тастанбеков и Димаш Ахимов, художественный руководитель балетной труппы Astana Opera, ректор Казахской национальной академии хореографии Алтынай Асылмуратова...
Подводя краткие итоги в сфере культуры за год, можно сказать, что 2016-й завершился премьерой… нового театра. В Астане открылся Театр Astana Ballet – стильный, современный, технически супероснащенный. Это событие, безусловно, международного масштаба, и значение его только предстоит осознать. Состоялись и премьерные спектакли, представленные молодым талантливым коллективом Astana Ballet. И согласитесь, такие премьеры – прекрасный финал ушедшего года и многообещающее начало года наступившего.