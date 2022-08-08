О варварской обрезке деревьев в Караганде высказался Женис Касымбек

По факту варварской обрезки деревьев в городе Караганде определят наказание по закону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

Напомним, варварская обрезка деревьев на главном проспекте Караганды возмутила жителей города. Видео с оголенными деревьями опубликовали местные паблики.

По инциденту высказался глава региона Женис Касымбек. Аким области обратился к правоохранительным органам. Все, кто не соблюдает правила санитарной обрезки деревьев и пренебрегает нормами, должны привлекаться к ответственности в рамках административного законодательства. Это касается и недавнего случая возле торгового центра «Абсолют».

«Конкретно давал поручение держать на контроле содержание зелёных насаждений, но, к сожалению, варварская подрезка имеет место. Акиматы и сам город не контролируют работу, поэтому прошу правоохранительные органы подключиться – в рамках действующего законодательства обеспечить уплату всех законных штрафов», – отметил Женис Касымбек.

Аким области поручил руководству города обеспечить компенсационную высадку деревьев. Также будет принято решение в отношении должностных лиц, допустивших нарушение правил санитарной обрезки зелёных насаждений.