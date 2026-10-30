О важном в деталях

Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

В Президентском центре депутаты Курултая, ученые, представители институтов развития и гражданского общества обсудили Послание Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

фото Игоря Бургандинова

Директор центра Бакытжан Темирболат напомнил контекст: Послание прозвучало после принятия новой Конституции на рес­публиканском референдуме 15 марта. По его словам, за политическими реформами теперь идут социальные и экономические, ведь сильное государство держится на эффективной экономике, справедливых законах, современной науке и уровне жизни людей.

Лейтмотивом стала беспрецедентная инфраструктурная модернизация: до конца 2029 года из Национального фонда выделят около 6,5 трлн тенге, а 2027-й объявлен Годом масштабного общенародного строительства. В рамках прог­раммы «Халықтық құрылыс» в регионах построят объекты инфраструктуры, проведут газ и чистую питьевую воду, а работу получат сотни тысяч человек.

Бакытжан Темирболат отметил и другие стратегические задачи: к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита, начать в следующем году строительство АЭС «Балхаш», решить проблему дефицита воды через тарифную реформу и создание Национальной информационной системы водных ресурсов.

– Наш общий всенародный ответ надвигающейся эпохе искусственного интеллекта: строить, еще раз – строить, – напомнил он слова Президента.

Как такая масштабная работа скажется на людях, объяснила депутат Курултая Юлия Кучинская. Она считает, что Пос­лание отвечает запросам общества – это следует из встреч с избирателями в регионах. Для нее это еще и проверка новых политических институтов на эффективность. Кучинская связала укрепление суверенитета с социально-экономичес­ким развитием: когда растут разрывы между бедными и богатыми и теряет устойчивость средний класс, внутренняя безо­пасность страны становится хрупкой. Поэтому государственные инвестиции должны распределяться справедливо и охватывать как можно больше регионов и слоев населения.

По ее мнению, мультипликативный эффект вложений зависит от качества отобранных проектов, а риски субъективного отбора и коррупции на этапе реализации надо минимизировать. Соп­ровождать проекты должны и депутаты, и гражданское общество, и эксперты.

Отдельно депутат остановилась на урбанизации. В стране около 90 городов, но треть населения живет в трех мегаполисах, а малые города и областные центры могли бы стать точками роста. Для каждого типа города нужны свои решения. Критерием успеха, подчеркнула Кучинская, должны быть реальные изменения, то есть не просто количество построенных объектов. Она также призвала обновить систему государственного планирования и поставила вопрос, как заинтересовать частных инвесторов: инфраструктура окупается долго, и пока ее строят в основном за счет бюджета. Наконец, к контролю за проектами, добавила она, нужно привлекать самих граждан.

Необходимые для этого правовые рамки обозначила директор Института законодательства и правовой информации Минюста Жанар Джигитекова. Для юристов, отметила она, особое значение имеют законодательные инициативы Президента: новый Гражданский кодекс до конца 2027 года, совершенствование налоговых норм, судебная защита инвес­тиций и дальнейшая декриминализация экономических правонарушений. По Гражданскому кодексу главная задача – сохранить баланс между обновлением и предсказуемостью: участники оборота должны понимать, как новые нормы пов­лияют на уже заключенные договоры, и учитывать развитие цифрового оборота. По налогам, считает она, нужен правовой мониторинг: корректировать нормы стоит на основе обращений предпринимателей, административной и судебной практики. Идею повышенной ставки для владельцев крупных состояний необходимо оценить с точки зрения соразмерности нагрузки и гарантий защиты собственности.

Жанар Джигитекова напомнила и о планах создания в Алатау инвестиционного суда по английской модели общего права. При декриминализации, по ее словам, важно сохранить механизмы борьбы с опасными нарушениями, одновременно защитив добросовестный бизнес. Работа науки и нормотворчества должна быть непрерывной связкой: исследование – законодательное решение – оценка применения.

– Нормы должны быть ясными, терминологически согласованными, одинаково понятными в текстах на казахском и русском языках, – считает Жанар Джигитекова.

С внешней стороны на Послание посмотрел Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров. Он отметил, что новая Конституция, вступившая в силу 2 июля, открыла новую главу в развитии демократических институтов страны. Посол особо выделил транспортную тему Послания: строительство железной дороги Арал – Каспий, начатое в августе, сократит транскаспийский маршрут примерно на тысячу километров и усилит Средний коридор, связывающий Европу и Азию. Он вспомнил и о недавнем запуске 380-километровой волоконно-оптической линии по дну Каспия, которая стала цифровым мос­том между двумя странами и открыла коридор для всего Евразийского пространства.

Опорой сотрудничества посол назвал доверительный диалог лидеров двух стран и регулярные визиты. Партнерство Астаны и Баку, заключил он, носит всеобъемлющий характер: от политики и торговли до транзита, цифровой связности и гуманитарных обменов.

#курултай #Послание Президента

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