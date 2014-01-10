О важности компетентностного подхода

Так, определен и составлен следующий понятийный аппарат исследования: компетенция - право, полномочия, круг обязанностей, позволяющие успешно следовать стандартам профессиональной и другой деятельности; компетентность - системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющие успешно решать функциональные задачи, составляющие эффективную деятельность. При определенных условиях знания, умения, способности и личностные качества могут рассматриваться с позиций профессиональной компетентности.

Способность учиться и повышать свой уровень на протяжении всей жизни, как в профессиональном, так и в социальном планах, составляет основу личностных компетенций. Тео­ретико-методологической основой исследования профиля компетенций являются системный, функциональный и компетентностный подходы. Методической основой был установлен анализ должностных инструкций служащих, данные анализа анкетного опроса респондентов 16 областей Республики Казахстан.

Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы разработаны функциональные обязанности госслужащего, которые стали основой для формирования личностных компетенций. В настоящее время учеными академии разработана авторская компьютерная программа психометрического тестирования личностного и административного потенциала госслужащего управленческого звена, которая была применена с другими оценочными тестами отбора государственных служащих в рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 марта 2013 года № 524 «Об утверждении правил отбора в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А» и проведения конкурса на занятие вакантной и временно вакантной административной государственной должности корпуса «А» в период с 15 по 27 мая 2013 года в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы. В программу тестирования вошла оценка знания законодательства Республики Казахстан, оценка логического мышления, уровня реализации личностных и управленческих компетенций и знания государственного языка по системе KAZTEST.

Отмечая значимость тестирования компетенций, следует отметить следующее: если компетенции в целом определяются как взаимосвязанные и взаимообусловленные знания, умения и навыки, обеспечивающие выполнение профессиональных задач, то управленческие компетенции определяются спецификой производства, системой отношений в коллективе, кадровым составом, личными качествами руководителя.

Наиболее приемлемый и применяемый личностью способ принятия решения и выполнения задач определяется с помощью утверждений и вопросов, предлагаемых тестируемому.

В процессе принятия решения и его реализации личность ориентируется на собственные потребности и возможности, ожидания социума и цели организации:

- для реализации цели организации управленцу необходимо не только их знать, но и соблюдать ограничения организации, правила, действующий устав;

- социум от руководителя ожидает четкой коммуникации и качественного результата управления, успешную реализацию лидерских компетенций и высоких конкурентных качеств;

- умение быть организованным и аналитически мыслить помогает личности реализовать амбиции и потребности.

В итоге складывается система, ставшая своеобразной матрицей для конструирования психометрического опросника. В системе данной матрицы рассматриваются и анализируются следующие компетенции управленческой деятельности: аналитичность, организованность, этичность, целеустремленность, ориентация на качество, коммуникативность, ориентация на конкурентность и сотрудничество. Сформированный психометрический опросник оценки уровня реализации управленческих компетенций государственных служащих, характеризующий претендента в кадровый резерв, был успешно внедрен и реализован в программе мероприятий проведения конкурса на занятие вакантной административной государственной должности корпуса «А».

Компетентностный подход в формировании карьерного планирования магистрантов, докторантов и слушателей академии (на протяжении 2011-2012 гг.) позволил совершенствовать рабочие учебные планы академии в направлении профессионализации государственного управления.

Данный подход успешно развивается созданным в академии с 2013 учебного года сектором «Центр изучения компетенций» Института дополнительного образования государственных служащих (далее - ИДО ГС):

- у слушателей ИДО ГС (вновь назначенные государственные служащие на руководящую должность и впервые принятые на государственную службу) определяется профиль компетенций, позволяющий сформировывать программы по совершенствованию уровня компетенций государственных служащих;

- выявляется лидерский потенциал, эффективно его реа­лизовывающий на семинарских занятиях в тренингах Talent Management.

В целом компетентностный подход в программах курсов переподготовки и повышения квалификации ИДО ГС, безусловно, мотивирует государственных служащих на дальнейшее продвижение в профессиональном карьерном росте.

Лейла Асылбекова,

заведующая сектором «Центр изучения компетенций», Академия государственного управления при Президенте РК